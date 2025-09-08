Uno Santa Fe | Santa Fe | hombre

El duro relato de la hermana del hombre que murió a metros de la terminal de colectivos: "En lugar de ayudarlo, lo saquearon"

Un hombre de 51 años falleció tras sufrir una descompensación en calle Belgrano al 3100. Mientras esperaba asistencia, varias personas se acercaron y le robaron sus pertenencias

8 de septiembre 2025 · 10:51hs
El duro relato de la hermana del hombre que murió a metros de la terminal de colectivos: En lugar de ayudarlo, lo saquearon

UNO Santa Fe

Un hecho que mezcla dolor e indignación sacudió a Santa Fe este domingo por la tarde. Un hombre de 51 años murió tras sufrir una descompensación mientras circulaba en bicicleta por calle Belgrano al 3100, a metros de la terminal de colectivos.

El episodio se registró pasadas las 15.30. Según testigos, el hombre perdió el equilibrio y cayó de su bicicleta. Minutos más tarde llegaron al lugar el 107 y personal de la policía provincial, que constataron su deceso alrededor de las 16.

Sin embargo, la tragedia se vio agravada por un hecho aberrante: mientras el ciclista estaba tendido en el suelo, un grupo de personas se acercó y, en lugar de auxiliarlo, le robó todas sus pertenencias, entre ellas su celular y sus zapatillas.

Su historia

La víctima era muy conocida en el ámbito local. Durante años trabajó como diariero en la Legislatura y la Municipalidad de Santa Fe, lo que le valió el apodo de “Tony” entre empleados y funcionarios. En los últimos tiempos se desempeñaba en una empresa de seguridad privada.

Su hermana, Sandra, expresó con bronca y dolor por LT10: “Se descompuso y cayó con la bicicleta. En lugar de ayudarlo, lo saquearon. Todavía estaba con vida cuando le robaron. Es increíble que haya gente capaz de algo así”.

El caso quedó en manos del fiscal de homicidios Andrés Marchi, quien ordenó la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte y avanzar en la investigación sobre el robo posterior.

Vecinos de la zona aportaron cámaras de seguridad que muestran el momento en que el hombre intenta detenerse, se baja de la bicicleta y finalmente se descompone. La fiscalía analiza también los movimientos de quienes se acercaron y habrían participado del asalto tipo “piraña”.

hombre terminal de colectivos Santa Fe
Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal de residuos en el terraplén Garello

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Continúa la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

Comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris y algunos rayos del sol asomando

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

La prensa mundial destaca el "duro revés" del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

La prensa mundial destaca el "duro revés" del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

La particular situación de los 11 que eligió Medrán en Colón

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná