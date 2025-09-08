El duro relato de la hermana del hombre que murió a metros de la terminal de colectivos: "En lugar de ayudarlo, lo saquearon"

Un hombre de 51 años falleció tras sufrir una descompensación en calle Belgrano al 3100. Mientras esperaba asistencia, varias personas se acercaron y le robaron sus pertenencias

Un hecho que mezcla dolor e indignación sacudió a Santa Fe este domingo por la tarde. Un hombre de 51 años murió tras sufrir una descompensación mientras circulaba en bicicleta por calle Belgrano al 3100 , a metros de la terminal de colectivos .

El episodio se registró pasadas las 15.30 . Según testigos, el hombre perdió el equilibrio y cayó de su bicicleta. Minutos más tarde llegaron al lugar el 107 y personal de la policía provincial , que constataron su deceso alrededor de las 16.

Sin embargo, la tragedia se vio agravada por un hecho aberrante: mientras el ciclista estaba tendido en el suelo, un grupo de personas se acercó y, en lugar de auxiliarlo, le robó todas sus pertenencias, entre ellas su celular y sus zapatillas.

Su historia

La víctima era muy conocida en el ámbito local. Durante años trabajó como diariero en la Legislatura y la Municipalidad de Santa Fe, lo que le valió el apodo de “Tony” entre empleados y funcionarios. En los últimos tiempos se desempeñaba en una empresa de seguridad privada.

Su hermana, Sandra, expresó con bronca y dolor por LT10: “Se descompuso y cayó con la bicicleta. En lugar de ayudarlo, lo saquearon. Todavía estaba con vida cuando le robaron. Es increíble que haya gente capaz de algo así”.

El caso quedó en manos del fiscal de homicidios Andrés Marchi, quien ordenó la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte y avanzar en la investigación sobre el robo posterior.

Vecinos de la zona aportaron cámaras de seguridad que muestran el momento en que el hombre intenta detenerse, se baja de la bicicleta y finalmente se descompone. La fiscalía analiza también los movimientos de quienes se acercaron y habrían participado del asalto tipo “piraña”.