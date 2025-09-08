Kimberley en la zona A se afirmó como puntero del Torneo Promocional después de superar como local a Central Rincón.
Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional
Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza fueron los grandes ganadores de la fecha en el Promocional, y son protagonistas en sus zonas.
Por Ovación
Asimismo, Colón (SF) doblegó a Atlético Franck y aprovechó el descanso de Arroyo Leyes para trepar a la vanguardia.
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 7 - DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
ZONA A
Kimberley 73 (Damián Cane 18) - Central Rincón 54 (Carlos Mendieta 17)
Alianza (ST) 86 (José Almada 19) - Alumni (LP) 53 (Alfredo Gómez 14)
Libre: Unión y Progreso
POSICIONES: Kimberley 11 (5-1); Alumni 8 (2-4); Unión y Progreso 7 (3-1); Alianza 7 (3-2) y Central Rincón 5 (0-5)
ZONA B
Santa Rosa 47 (Pablo Vaira 10) - Colón (SJ) 52 (Alfonso Cabrera 18)
Colón (SF) 63 (Ignacio Lazaro 18) - Atlético Franck 51 (Luca Minetti 18)
Suspendido: Atlético Arroyo Leyes vs. Polideportivo Recreo
POSICIONES: Colón (SF) 13 (6-1); Atlético Arroyo Leyes 12 (6-0); Santa Rosa 10 (3-4); Atlético Franck 8 (1-6); Colón (SJ) 6 (1-4) y Polideportivo Recreo 5 (1-3)
Fuente: ASB