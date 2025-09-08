Por la Fecha 3 del Torneo Clausura Femenino de Mayores, República del Oeste sumó su primera victoria, al superar como local a Alma Juniors en tiempo suplementario.
Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino
República del Oeste venció a Alma Juniors por 70-63, por la fecha 3 del Clausura Femenino. En tanto que CUST U13 festejó en la Copa Santa Fe.
Por Ovación
CLAUSURA MAYORES - FECHA 3
República 70 (1-1) - Alma Juniors 63 (1-2)
REPÚBLICA 70: Julia García 7, Sol Tosetto 2, Martina Orbelli 4, Camila Folmer 0, Maite Orbelli 17 (FI) Joaquina Bonneau 19, Cintia Ramos 9, Brisa Gigena 0, Emilia Brodsky 10, Delfina Marsilli 2. DT: Carlos Baldi.
ALMA JUNIORS 63: Malena Baum 6, Julia Gaggiamo 12, Sabrina Mottier 0, Mía Andereggen 23, Magdalena Brega 2 (FI) Tiara Rosso 0, Jazmín Mottier 3, Virginia Ruiz 5, Milagros Muller 12, Gimena Heinzen 0, Yael Peralta 0 DT: Sebastián Gaztambide.
Parciales: 12-21, 25-34, 47-42 y 56-56.
Árbitros: Abril Robledo Mas y Julia Aguilar.
Cancha: Malvinas Argentinas.
CUST U13 se quedó con la Copa Santa Fe
Las chicas de CUST superaron en la final a Náutico para desatar el festejo en el Velasco. Por su parte, Almagro terminó en la tercera posición.
COPA SANTA FE FEMENINA U13 - En Náutico (Rosario)
Sábado 30 de agosto
CUST 92 - Paganini Alumni (Granadero Baigorria) 61
Náutico (Rosario) 87 - Almagro 72
Domingo 7 de septiembre
Náutico 67 - Paganini Alumni 60
CUST 71 (Luisina Pasero 21) - Almagro 36 (Nicolina Farías 12)
Paganini Alumni 60 - Almagro 65 (Helena Yennerich 16)
Náutico 48 - CUST 60 (Paloma Sánchez 13)
Posiciones finales: CUST 6; Náutico 5; Almagro 4 y Paganini Alumni 3
Fuente: ASB