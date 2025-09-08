Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe se subió al último lugar del podio en el Provincial Sub 14

Santa Fe le ganó a Departamental San Martín por 2-0, para terminar en el tercer lugar de la Copa de Oro en el Torneo Provincial de Liga Sub 14.

8 de septiembre 2025 · 08:43hs
Esta tarde en el predio Nery Alberto Pumpido se terminó un gran fin de semana de fútbol femenino donde quedarán resultados, quedarán nuevas amistades pero sin dudas que quedará para jugadoras, dirigentes y cuerpos técnicos una gran experiencia. La Rosarina fue la mejor a lo largo del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14 que organizó la Federación en la Capital de Santa Fe.

La Selección de la Liga Santafesina luego de la caída por la mañana en Semifinales jugó el encuentro por el tercer y cuarto puesto ante la Departamental San Martín, donde fue triunfo por 2 a 0 de las dirigidas por Natalia Lomello, secundada por Alejandra Haas y bajo la preparación física de Claribel Mansilla.

Los tantos del partido fueron de Catalina Soria y de Morena Aponte, quien junto a Tiziana Pacheco de la Asociación Rosarina obtuvieron el premio como máximas goleadoras de la competencia, con 4 tantos cada una.

En consonancia, en la Final de la Copa de Oro, la Rosarina se impuso por 4 a 1 a la Liga Rafaelina y conquistó el Torneo Provincial de Selecciones. En la Copa de Plata, por otra parte, la vencedora fue la Liga Esperancina tras derrotar por 2 a 1 a la Liga Reconquistense.

En cuanto a las distinciones, la Santafesina además de la goleadora y de la tercera colocación obtuvo el premio a la valla menos vencida, con Emilia Kilgelmann y Malena Carrizo.

Fixture del Provincial de Selecciones de Liga Sub 14

Fase de Grupos

Viernes 5 de septiembre

Reconquistense 0 – San Martín 1

Santafesina 3 – Casildense 1

Esperancina 0 – Rafaelina 2

Rosarina 3 – Sanlorencina 1

Sábado 6 de septiembre

Cancha nro. 1

Santafesina 2 – Reconquistense 0

Rosarina 1 – Esperancina 1

Santafesina 2 – San Martín 0

Rosarina 1 – Rafaelina 2

Cancha nro. 2

Casildense 1 – San Martín 1

Sanlorencina 0 – Rafaelina 1

Casildense 0 – Reconquistense 2

Sanlorencina 1 – Esperancina 1

Domingo 7 de septiembre

Semifinales

Copa de Oro

Santafesina 0 – Rosarina 2

Rafaelina 2 – San Martín 0

Copa de Plata

Reconquistense 2 – Sanlorencina 1

Esperancina 2 – Casildense 0

Tercer y Cuarto Puesto

Santafesina 2 – San Martín 0

Finales

Copa de Oro

Rafaelina 1 – Rosarina 4

Copa de Plata

Reconquistense 1 – Esperancina 2

Fuente: LSF

