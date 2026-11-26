El abogado Ignacio Chigal sostuvo que las nuevas pruebas respaldan el planteo contra cuatro acusados. Este lunes 30 se revisarán las medidas alternativas que permiten a dos de ellos transitar el proceso en libertad.

Nuevos imputados. Se sumaron dos personas a la causa por presuntas estafas de Moderno House, elevando a cuatro el número de sospechosos.

La investigación por las presuntas estafas vinculadas a la empresa Moderno House sumó dos nuevos imputados y la querella busca que se incorpore la figura de asociación ilícita para los involucrados. Así lo confirmó el abogado Ignacio Chigal, representante de parte de las víctimas, quien destacó que la causa continúa avanzando a partir de la documentación obtenida en distintos allanamientos.

El letrado explicó que las nuevas imputaciones se realizaron semanas atrás y que, para la querella y la Fiscalía, los hechos permitirían sostener la existencia de un grupo organizado con distintos roles en las maniobras investigadas. Sin embargo, aclaró que la figura de asociación ilícita todavía debe ser incorporada y discutida judicialmente: por el momento, la investigación continúa bajo la calificación de estafas reiteradas.

“Hay dos imputados más en la causa Moderno House, relacionados a quien se hacía pasar por arquitecto. Fue imputado en la Fiscalía el día 11 de noviembre”, señaló Chigal. Luego precisó que también se sumó otra persona que habría mostrado un inmueble como si hubiera sido construido por la firma, pese a que, según la investigación, la empresa no había realizado esa obra.

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Los roles bajo investigación y el pedido de asociación ilícita

De acuerdo con lo explicado por el abogado, una de las nuevas personas imputadas estaría vinculada con la presentación de un inmueble para captar potenciales clientes. La otra habría asumido el rol de arquitecto, una condición que, según indicó Chigal, fue cuestionada durante la investigación.

Estas dos personas se suman a Néstor Segovia y Camila Dos Santos Rizzi, quienes ya habían sido imputados. Para la querella y la Fiscalía, los cuatro podrían haber integrado una asociación ilícita vinculada con las presuntas estafas.

“Esas dos imputaciones son a cargo de la Fiscalía y esta parte querellante, en lo que es el delito de asociación ilícita, junto con los otros dos imputados, Néstor Segovia y Camila Dos Santos Rizzi, que también ya habían sido imputados por los mismos delitos”, explicó.

Chigal indicó que las nuevas imputaciones surgieron a partir de los allanamientos realizados antes de las audiencias en las que se debatieron las prisiones preventivas. “A raíz de esos allanamientos se obtuvo documentación que podía demostrar lo que estamos investigando”, afirmó.

El abogado también anticipó que la causa podría tener nuevas novedades y no descartó que se sumen más personas a la investigación. “La investigación avanza y pueden llegar a haber más novedades, más imputados. Eso es una cuestión de estrategia procesal entre la fiscal y la parte querellante”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que los períodos sin novedades públicas no significan que la causa esté paralizada: “Más allá del silencio que se produce en determinados lapsos, ese silencio es investigación pura para la causa”.

El lunes revisarán las medidas alternativas a la prisión preventiva

Uno de los próximos pasos será la audiencia de apelación prevista para el lunes 30 de noviembre, a las 8.30, en los tribunales de Santa Fe. La instancia será presidida por el juez Sebastián Creus y tendrá como eje la revisión de las medidas alternativas a la prisión preventiva que se dispusieron para Néstor Segovia y Camila Dos Santos Rizzi.

La querella, junto con la Fiscalía, cuestionará las condiciones que les permiten a ambos transitar el proceso en libertad. “Entendemos nosotros que son muy benévolas para que tanto Segovia como Rizzi puedan transitar el proceso en libertad”, manifestó Chigal.

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El abogado aclaró que esta audiencia se concentrará en las medidas impuestas a esos dos acusados y no en la situación procesal de las personas que fueron imputadas recientemente.

La querella estima que podría haber más de 30 víctimas

Chigal representa a 16 damnificados en la causa y señaló que otros abogados intervienen por más personas afectadas. Además, estimó que el número total de víctimas podría superar las 30, ya que todavía habría damnificados que no se presentaron formalmente ante la Justicia.

En cuanto al perjuicio económico, el querellante lo estimó en una cifra cercana a los 300.000 dólares. Los afectados buscan que se determinen las responsabilidades penales y que se contemple el resarcimiento por los daños patrimoniales y personales que atribuyen a las maniobras investigadas.

La causa había sido archivada y posteriormente volvió a avanzar. El representante de las víctimas destacó el impulso que tomó la investigación con la intervención de la fiscal Jésica Bernard y sostuvo que las nuevas medidas permitieron profundizar las actuaciones.