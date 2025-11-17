Hoy comienza el segundo juicio por jurado en la ciudad por un homicidio ocurrido en San Javier

Se centrará en la causa por el homicidio de Dominga Ermida Favot, ocurrido en San Javier en 2022. El debate se desarrollará a lo largo del lunes y el martes en los Tribunales. Será trasmitido en vivo

El juicio será trasmitido por el canal oficial de Youtube del Poder Judicial

Este lunes la ciudad de Santa Fe marcará un nuevo hito en su historia judicial con el inicio del Juicio Oral y Público con Jurado Popular . Este será el tercer juicio en llevarse a cabo bajo esta modalidad en la provincia, consolidando una forma de juzgamiento que busca una mayor participación ciudadana en el servicio de justicia penal.

El debate se desarrollará a lo largo del lunes y el martes en los Tribunales de Santa Fe. La jornada del lunes comenzará a las 9 horas y se centrará en la causa por el homicidio de Dominga Ermida Favot , un crimen ocurrido en la ciudad de San Javier en 2022.

homicidio jubilada San JAvier.jpg La vivienda en dónde sucedió el homicidio de la mujer jubilada en San Javier Prensa

El proceso será presidido por el juez Lisandro Aguirre. En representación del órgano acusador, actuarán los fiscales Gillermo Perselló y Francisco Cechini del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La defensa técnica estará a cargo de la defensa pública, ejercida por los abogados Virginia Segado y Nicolás Mosconi, quienes asistirán técnicamente al imputado, identificado con las iniciales M.H.R..

Procurar impunidad

El homicidio de Favot fue cometido en los primeros minutos del lunes 26 de diciembre 2022 en su casa ubicada en Libertad al 2100 de la localidad de San Javier. “Según las evidencias con las que contamos, se estima que la mujer fue atacada entre las 0.40 y las 3.30 de la madrugada aproximadamente”, precisó el fiscal de la causa, en ese momento, Francisco Cecchini durante el pedido de prisión preventiva al único detenido, quien era el jardinero de la mujer.

“El imputado actuó con conocimiento y con voluntad de hacer lo que hizo. Su objetivo fue robarle dinero a la víctima y luego quitarle la vida. De esa manera, buscó asegurar su impunidad y que la mujer no lo denuncie, ya que entre ellos se conocían”, reiteró. Asimismo, aclaró que “el hombre sabía que había dinero en el lugar porque realizaba tareas domésticas y trabajos de mantenimiento en la vivienda”.

En cuanto a lo ocurrido esa madrugada, el fiscal relató que “el imputado forzó la reja de una ventana del sector trasero de la casa y entró por la cocina. Luego rompió una puerta de madera e ingresó al dormitorio principal”.

“La víctima intentó impedir que avance y, tal como indican los resultados preliminares de algunos peritajes, forcejearon. No obstante, él la agarró del cuello con las dos manos y terminó provocando su muerte por asfixia por comprensión manual”, puntualizó el fiscal.

Por último, concluyó que “luego de matar a la mujer, sustrajo alrededor de 60.000 pesos y se fue del lugar”.

hombre detenido homicidio Jubilada San Javier.jpg El hombre detenido e imputado por el homicidio en San Javier Prensa

Transmisión en vivo

El juicio continuará el martes 18 de noviembre a partir de las 8:30 con las declaraciones testimoniales. Por la tarde de ese mismo día, tras los alegatos finales de las partes, el Jurado Popular pasará a deliberar y emitir su veredicto final.

Dada la relevancia histórica de esta modalidad de juzgamiento, el Poder Judicial de Santa Fe ha decidido transmitir determinados actos del juicio en vivo a través de su canal de YouTube. Esta decisión busca transparentar el proceso y subrayar el impacto que los Juicios por Jurados están teniendo en el sistema de justicia penal de la provincia.

Este tercer juicio por jurados marca un paso significativo en la democratización del servicio de justicia, permitiendo que la ciudadanía ejerza una función hasta ahora reservada al Estado.

• LEER MÁS: Conmoción en San Javier: atraparon al jardinero por el brutal homicidio de una mujer