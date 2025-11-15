Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Así lo dispuso el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Christian Nicolás Godoy, visto por última vez en julio de 2014 en Venado Tuerto

Se ofrece una recompensa de $8.000.000 para las personas que aporten datos útiles vinculados a la desaparición de Christian Nicolás Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido entre el lunes 14 y el martes 15 de julio de 2014 en Venado Tuerto. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA.

La investigación penal está a cargo de las fiscales Marianela Montemarani y Mayra Vuletic, respectivamente.

Quienes tengan datos para brindar comunicarse a través del correo electrónico [email protected]. Por su parte, también se puede brindar la información al 911 y/o al 0800–444–3583.

No voluntaria

“Existen elementos dentro de la investigación que hacen presumir que la desaparición de Nicolas no fue voluntaria”, afirmaron Montemarani y Vuletic. “A eso se añade que días después de haber sido visto por última vez en la estación de ómnibus de Venado Tuerto, su auto fue encontrado incinerado y sus perros debieron ser rescatados en cercanías del vehículo”, agregaron.

Las funcionarias del MPA advirtieron que “no se descarta ninguna hipótesis, razón por la cual, es muy importante poder sumar información precisa al legajo penal abierto”.

Extrema reserva

Si se corrobora la relevancia y la credibilidad de esos aportes, se notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia para que se entregue la recompensa correspondiente.

Por otro lado, en todos los casos se mantendrá en extrema reserva la identidad de las personas que brinden información. De ser necesario, además se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos de los poderes ejecutivos provincial y nacional.

