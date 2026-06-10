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Intento de robo en Santa Fe: la Justicia imputará al dueño de la vivienda que hirió a un policía

La audiencia se realizará este miércoles en los tribunales provinciales. La causa fue caratulada inicialmente como tenencia indebida de arma de fuego, aunque la Fiscalía podría ampliar la imputación. El hombre herido durante el hecho es un policía que se encontraba en disponibilidad

10 de junio 2026 · 11:07hs
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Santa Fe: balearon a un policía en disponibilidad que intentó robar una vivienda en barrio Nueva Esperanza

Santa Fe: balearon a un policía en disponibilidad que intentó robar una vivienda en barrio Nueva Esperanza

La Justicia santafesina llevará adelante este miércoles una audiencia clave en el marco de la causa que investiga el episodio ocurrido durante la madrugada del lunes en una vivienda ubicada sobre calle Europa al 8400, en el norte de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre hirió de un disparo a un presunto delincuente que intentaba ingresar a su casa.

De acuerdo con la agenda de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la audiencia imputativa está programada para las 14.30 en la Sala 7 de los tribunales provinciales. En una primera instancia, la investigación fue encuadrada bajo la figura de tenencia indebida de arma de fuego, aunque no se descarta que el fiscal Estanislao Giavedoni amplíe la imputación e incorpore otros delitos.

La defensa del propietario de la vivienda estará representada por los abogados Nicolás Mosconi y Julio Pallavini, mientras que la jueza Cecilia Labanca será la encargada de conducir la audiencia y resolver sobre las medidas que soliciten las partes.

El intento de robo que terminó con un delincuente herido

El hecho generó una fuerte repercusión pública luego de que trascendiera que el dueño de una vivienda disparó contra un hombre que intentaba ingresar a su propiedad durante la madrugada del lunes.

Como consecuencia del impacto de bala, el sospechoso resultó herido y fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica.

Posteriormente, se confirmó que el herido es un efectivo policial en situación de disponibilidad. Tras recibir el alta médica, fue detenido y alojado en la Subcomisaría 16, quedando a disposición de la Justicia.

Según fuentes judiciales, el fiscal Ignacio Lascurain tiene previsto imputar al policía herido este jueves, en el marco de una investigación paralela que busca esclarecer su participación en el intento de ingreso a la vivienda.

La investigación y el debate sobre la legítima defensa

La investigación judicial apunta a reconstruir con precisión las circunstancias en las que ocurrió el disparo y determinar si la conducta del propietario de la casa puede encuadrarse dentro de los supuestos de legítima defensa contemplados por la legislación argentina.

Los investigadores también buscan establecer si existieron otras conductas que puedan derivar en una acusación penal de mayor alcance para el hombre que efectuó el disparo.

Expectativa por la audiencia de este miércoles

La audiencia prevista para este miércoles será determinante para conocer cuál será la estrategia de la Fiscalía y si se mantienen o amplían los cargos contra el dueño de la vivienda.

El caso volvió a poner en el centro del debate temas sensibles como la inseguridad, la legítima defensa y el uso de armas de fuego frente a intentos de robo en domicilios particulares.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y no se descarta que en las próximas horas surjan nuevas pruebas o testimonios que permitan esclarecer definitivamente lo ocurrido en el norte de la ciudad de Santa Fe.

• LEER MÁS: Balearon a un policía en disponibilidad que habría intentado robar una vivienda en barrio Nueva Pompeya

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