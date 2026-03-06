El lugar donde mataron a Jeremías Monzón dejó de estar abandonado: limpiaron el predio y buscan darle nuevo uso

Vecinos celebran la puesta en condiciones del terreno ubicado sobre J. J. Paso, que durante años estuvo abandonado y generó reiterados reclamos por seguridad

Finalmente limpiaron el predio donde mataron a Jeremías Monzón, tras el pedido de los vecinos

Después de años de reclamos vecinales y tras el crimen que conmocionó a la ciudad, comenzaron trabajos de limpieza y acondicionamiento en el predio abandonado del barrio Chalet , ubicado sobre avenida J. J. Paso, frente al estadio del Club Atlético Colón , donde en diciembre pasado fue asesinado el adolescente Jeremías Monzón .

Las tareas incluyen desmalezado, retiro de basura, corte de árboles y pintura de las estructuras , lo que permitió despejar completamente el terreno que durante años permaneció en estado de abandono.

Finalmente limpiaron el predio donde mataron a Jeremías Monzón, tras el pedido de los vecinos

Según explicó Aldo Godoy, presidente de la vecinal Barrio Chalet, la intervención llega luego de reiterados reclamos realizados durante distintas gestiones municipales. “Esto se viene reclamando desde hace prácticamente diez años. Pasaron las gestiones de Corral, Jatón y ahora la actual, y nadie se hacía cargo del predio. Lamentablemente tuvo que pasar lo que pasó con Jeremías para que se empiece a mover todo”, señaló Godoy en diálogo con Sol Play.

Un predio abandonado que generaba inseguridad

El lugar, donde años atrás funcionaba una empresa dedicada a la distribución de gas y oxígeno, quedó desocupado y sin mantenimiento. Con el paso del tiempo, las malezas altas, las estructuras abandonadas y la falta de control lo convirtieron en un punto de reunión para jóvenes y personas que ingresaban a consumir drogas o pasar la noche. De acuerdo con el dirigente vecinal, los vecinos denunciaban con frecuencia la situación.

“Era un predio con malezas altísimas. La estructura servía para que la gente venga a pernoctar o para que chicos se junten a drogarse. Los vecinos veían entrar chicos, pero nadie controlaba nada”, relató.

Ese contexto fue el que derivó en el hecho trágico ocurrido en diciembre, cuando el adolescente Jeremías Monzón fue asesinado dentro del predio, un caso que tuvo repercusión nacional e incluso fue mencionado en el debate político sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Limpieza, cambios y posibles nuevos dueños

Actualmente el lugar muestra una transformación visible. Las malezas fueron retiradas, se despejó el perímetro y se realizaron trabajos de pintura y limpieza en la estructura.

Según comentó Godoy, las tareas no estarían siendo realizadas por el municipio, sino por una cuadrilla contratada por nuevos propietarios del predio. “Los chicos que están trabajando nos dijeron que los contrató una empresa de Buenos Aires que sería la actual dueña. Aparentemente compraron el lugar y tendrían intención de alquilarlo”, explicó.

Desde la Municipalidad de Santa Fe confirmaron que las tareas no corresponden a cuadrillas municipales, aunque indicaron que semanas atrás se había realizado una notificación a los propietarios para que pongan el terreno en condiciones, debido al estado de abandono.

predio asesinato jeremías monzón barrio Chalet 3 Finalmente limpiaron el predio donde mataron a Jeremías Monzón, tras el pedido de los vecinos gentileza

Basura acumulada y nuevos reclamos

Durante los trabajos se retiró gran cantidad de residuos, entre ellos botellas, ropa, restos de comida y distintos objetos acumulados durante años en el predio.

Parte de esos desechos quedó en montículos en el exterior del terreno, e incluso uno de ellos se incendió durante las utimas horas, lo que generó alarma entre los vecinos por la intensidad del humo y las explosiones de aerosoles y otros materiales.

Además, desde la vecinal advirtieron sobre una boca de tormenta abierta en la zona, que podría representar un peligro para quienes circulan por el sector, especialmente en días de lluvia.

Un cambio que los vecinos esperaban

Más allá de los reclamos pendientes, los habitantes del barrio valoran el cambio que comenzó a verse en el lugar. La limpieza permitió recuperar visibilidad desde la calle, algo que antes era imposible por la vegetación y el abandono.

“Ahora se puede ver todo el predio. Antes pasabas por acá y estaba totalmente tapado. Hoy cambió muchísimo y eso da más tranquilidad a los vecinos”, concluyó Godoy.

• LEER MÁS: Un "monumento a la desidia": exigen la intervención del predio abandonado donde mataron a Jeremías Monzón