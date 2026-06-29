Crimen de Zamir Torres: imputaron al prófugo más buscado de Santa Fe y ya son cuatro los acusados

Samuel Elías Reyes, uno de los siete prófugos más buscados de Santa Fe, fue imputado por el crimen de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado en una balacera en Frontera. La Justicia dictó la prisión preventiva y ya son cuatro los acusados por el homicidio

Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado a balazos en Frontera el pasado 9 de julio.

La investigación por el crimen de Zamir Torres , el niño de 4 años asesinado durante una balacera en Frontera , sumó un nuevo avance con la imputación de Samuel Elías Reyes , uno de los siete sospechosos más buscados de la provincia de Santa Fe , quien había sido capturado en Córdoba hace dos semanas.

La audiencia se realizó el viernes en los tribunales de Rafaela , donde también fue imputado otro joven de 22 años, identificado por sus iniciales S.E.B. . Ambos fueron acusados como coautores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego , delito que prevé la pena de prisión perpetua .

El fiscal Pedro Machado también les atribuyó la tentativa de homicidio calificado por el ataque contra la madre de Zamir y su padrastro, quien era el supuesto destinatario de la agresión y resultó gravemente herido. Además, fueron imputados por portación ilegal de arma de guerra.

El juez Nicolás Stegmayer hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de ambos por el plazo legal de dos años. Con estas nuevas imputaciones, ya son cuatro los detenidos por el asesinato de Zamir.

En la misma audiencia, una mujer de 24 años, identificada como B.C.R.D., recuperó la libertad bajo estrictas restricciones. No podrá ingresar a Frontera, acercarse a las víctimas o testigos ni portar armas de fuego. Además, deberá fijar domicilio y presentarse semanalmente en una comisaría.

Los otros dos acusados por el caso son Matías Escobedo, de 29 años, y Thiago Medrano, de 20, quienes fueron detenidos pocos días después del ataque y permanecen imputados por homicidio calificado.

La emboscada en la que mataron a Zamir Torres

El crimen ocurrió cerca de las 18.30 del 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos, sobre el límite entre Santa Fe y Córdoba.

Según la investigación, Zamir Torres viajaba junto a su madre en un Fiat Fiesta, conducido por la pareja de la mujer, Brian M., alias "Peladito". Mientras circulaban por Calle 7, el vehículo redujo la velocidad al pasar un lomo de burro y fue interceptado por un Fiat Cronos con cuatro ocupantes.

Desde ese automóvil comenzaron a efectuar disparos con pistolas calibre 9 milímetros. La Fiscalía sostiene que, tras la primera ráfaga, Matías Escobedo, S.E.B. y la mujer descendieron del vehículo y realizaron al menos diez disparos más a muy corta distancia.

Como consecuencia del ataque, Zamir Torres recibió tres impactos de bala y fue trasladado sin vida al Hospital de San Francisco. Su padrastro sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser internado en la ciudad de Santa Fe. Luego de la emboscada, los atacantes escaparon e incendiaron el vehículo utilizado para intentar eliminar pruebas.

Las pruebas de la Fiscalía

Tras la audiencia, el fiscal Pedro Machado explicó que el juez consideró suficientes las evidencias reunidas hasta el momento para acreditar la probabilidad de autoría de los imputados en esta etapa del proceso.

El magistrado también tuvo en cuenta la elevada expectativa de pena y los riesgos procesales existentes. Según expuso la Fiscalía, el incendio del automóvil utilizado en el ataque buscó entorpecer la investigación, por lo que consideró necesario resguardar la producción de pruebas y los testimonios ya incorporados al expediente.

Por el momento, la Fiscalía mantiene bajo reserva tanto las evidencias como el rol específico que habría desempeñado cada uno de los acusados dentro del plan criminal.

Una investigación ligada a una disputa entre bandas

Desde el inicio de la investigación, los pesquisas apuntaron a una disputa entre bandas delictivas como principal hipótesis del móvil del crimen. El padrastro del niño había recuperado la libertad poco tiempo antes del ataque y meses atrás otro integrante de su familia había sido asesinado.

Los investigadores también analizan la vinculación con un joven conocido como "Pocholito", quien registraba antecedentes por robos, homicidios y agresiones, en el marco de una causa que continúa avanzando con nuevas medidas judiciales.

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