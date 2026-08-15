Escándalo en la Escuela Penitenciaria: el martes imputarán a los siete cadetes detenidos por un presunto abuso sexual contra un compañero

Los siete jóvenes, todos de 19 años, fueron detenidos luego de una denuncia presentada por las autoridades de la institución. La investigación está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro y fue encuadrada inicialmente como abuso sexual simple. La audiencia imputativa se realizará este martes a las 8.

Siete cadetes de la Escuela Penitenciaria N.º 7 de Santa Fe serán imputados por presunto abuso sexual simple a un compañero.

Siete aspirantes de la Escuela Penitenciaria N.º 7 de Santa Fe serán imputados este martes en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual cometido contra un compañero de formación dentro del establecimiento.

Los jóvenes, todos varones de 19 años, fueron detenidos durante la jornada del viernes y permanecen a disposición de la Justicia. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el director de la institución, ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe.

La audiencia imputativa fue confirmada para este martes a las 8, según informó la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), quien está al frente de la investigación.

En esa instancia, la Fiscalía expondrá formalmente los hechos que se atribuyen a los siete acusados y solicitará las medidas cautelares que considere correspondientes.

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Una investigación que comenzó con una denuncia

La denuncia fue presentada por las autoridades de la Escuela Penitenciaria luego de que tomaran conocimiento de la situación que habría involucrado a uno de los aspirantes.

A partir de la presentación se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) y se ordenaron distintas medidas para determinar qué ocurrió dentro del establecimiento y establecer la eventual responsabilidad de cada uno de los jóvenes investigados.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos agentes trabajaron bajo las directivas de la fiscal Moser Ferro.

En particular, intervinieron pesquisas de las áreas de Género y Trata de Personas, con colaboración de personal de la Comisaría de la Mujer.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abuso sexual simple, aunque la calificación podría modificarse a partir del avance de la investigación y de las evidencias que se incorporen al expediente.

Los siete cadetes quedaron detenidos

Durante la mañana del viernes fueron aprehendidos inicialmente dos de los aspirantes señalados en la denuncia. Las restantes cinco detenciones se concretaron durante el transcurso de esa misma jornada.

Una vez identificados y cumplimentadas las actuaciones correspondientes, los siete jóvenes quedaron privados de su libertad y a disposición de la Fiscalía, a la espera de la audiencia de imputación.

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La Justicia deberá determinar ahora qué grado de participación habría tenido cada uno de ellos en el hecho investigado.

Acompañamiento a la persona denunciante

Desde el Gobierno provincial señalaron que la persona que realizó la denuncia recibe asistencia y acompañamiento integral, tanto por parte de su entorno familiar como de organismos estatales.

El secretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, calificó el episodio como un hecho “absolutamente extraordinario y terrible” y aseguró que el Estado intervino para acompañar a la víctima y a su familia.

En ese marco, participan del acompañamiento representantes de la Escuela Penitenciaria, del Servicio Penitenciario de Santa Fe y del propio Ministerio.

También analizan sanciones administrativas

La investigación no se limita al ámbito penal. El Gobierno provincial también anticipó que avanzará en el análisis de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que, si se comprueban las conductas investigadas, los involucrados deberán afrontar tanto las consecuencias establecidas por la Justicia como las sanciones previstas en el régimen administrativo.

Además, las autoridades adelantaron que los siete jóvenes no continuarían su formación dentro de establecimientos penitenciarios de la provincia, independientemente de lo que determine posteriormente la Justicia en el proceso penal.

Una audiencia clave para la causa

La audiencia de este martes será una instancia central para conocer la imputación formal contra los siete cadetes y definir las medidas cautelares que deberán cumplir mientras continúa la investigación.

La Fiscalía continuará con la incorporación de pruebas, el análisis de las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho y la determinación de las responsabilidades individuales de los siete jóvenes.

Por tratarse de una investigación en curso, todos los acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que una eventual sentencia firme determine lo contrario.