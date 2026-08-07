Caso Jeremías Monzón: la Fiscalía amplió la imputación contra la menor acusada del crimen y la causa se encamina al juicio por jurados

El fiscal Francisco Cecchini reformuló la acusación contra la adolescente imputada por el crimen al precisar que la víctima ya había fallecido cuando los acusados abandonaron el lugar. La causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio y se proyecta un único debate oral para todos los involucrados.

Fiscalía reformuló: la imputación a la menor acusada por el crimen de Jeremías Monzón.

La causa por el homicidio de Jeremías Monzón avanzó este viernes con una audiencia realizada ante el juez de Menores Héctor Aiello, donde la Fiscalía reformuló la imputación contra Milagros A., de 16 años, la única menor punible acusada en el expediente.

La modificación solicitada por el fiscal Francisco Cecchini no alteró la calificación legal del hecho, pero incorporó un dato considerado determinante para la reconstrucción del crimen: las últimas pericias establecieron que Jeremías ya había fallecido cuando los imputados abandonaron el lugar.

Con esta reformulación, el Ministerio Público de la Acusación quedó en condiciones de presentar la acusación definitiva y avanzar con el pedido de elevación de la causa a juicio.

La nueva evidencia

Cecchini explicó que el cambio responde exclusivamente a la incorporación de nuevas pruebas obtenidas durante la investigación.

"Fue una audiencia de nueva atribución imputativa en la que a una de las imputadas, la que es menor de edad, se le volvió a atribuir el hecho con una mínima modificación que tiene que ver con la data de fallecimiento de la víctima", indicó.

José Busiemi

El fiscal recordó que, en una primera reconstrucción, la Fiscalía sostenía que la víctima permanecía con vida cuando los acusados se retiraron de la escena.

"Nosotros en la oportunidad anterior habíamos planteado que, al momento de retirarse los imputados, la víctima todavía estaba con vida. Ahora supimos con la investigación que en realidad, cuando ellos se retiraron, Jeremías ya había fallecido; fue casi inmediato. Eso fue lo único que corregimos", precisó.

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La causa se encamina al juicio

Tras esta actualización de la imputación, la Fiscalía trabaja en la presentación de la acusación formal, paso previo a solicitar la elevación de la causa a juicio.

Cecchini explicó que aún restaba informar algunos aspectos del expediente a la familia de la víctima antes de concretar esa presentación.

Además, confirmó que la intención es que todos los acusados sean juzgados en un mismo proceso.

"Nosotros entendemos que corresponde llevar adelante un solo juicio por múltiples razones técnicas y de razonabilidad", sostuvo.

El fiscal explicó que realizar debates separados implicaría una doble exposición para familiares y testigos y podría derivar en resoluciones contradictorias.

"Hacer más de un juicio implicaría poner a las víctimas y a los testigos a transitar dos procesos, además de los riesgos que implicaría tener dos sentencias distintas", afirmó.

Podría realizarse un juicio por jurados

La Fiscalía también adelantó que, por las características del expediente y la existencia de una imputada mayor de edad, la causa podría tramitarse mediante un juicio por jurados.

"Entiendo que el tipo de delito y el hecho de haber una persona mayor de edad imputada hace que tengamos que prever ese tipo de juicio", explicó Cecchini.

El pedido de justicia por Jeremías Monzón gentileza

De concretarse, sería uno de los primeros procesos de este tipo dentro del nuevo sistema acusatorio penal juvenil implementado en la provincia de Santa Fe desde junio del año pasado.

Las penas previstas

Respecto de las expectativas de condena, el fiscal diferenció la situación de las dos principales imputadas.

Para Nadia Ivonne Juárez, mayor de edad, la acusación contempla la pena de prisión perpetua por los homicidios consumados.

En el caso de Milagros A., Cecchini recordó que, si bien el delito prevé esa misma sanción, la legislación penal juvenil establece un límite específico para adolescentes.

"Para los dos casos corresponde una escala de 10 a 15 años de prisión", señaló al referirse a la pena que podría imponerse a la menor conforme a la normativa vigente.

Con la ampliación de la imputación ya formalizada, la investigación ingresa en su etapa final y la Fiscalía se prepara para presentar la acusación definitiva, paso indispensable para que el caso llegue al juicio oral.