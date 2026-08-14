Condenado a 16 años por abusar de dos niñas: no fue a la sentencia y quedó prófugo

Jesús Rubén Saire fue condenado por abusar de dos niñas y producir material de abuso sexual infantil. No se presentó a la lectura del fallo y ordenaron su captura

Un hombre de 39 años fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe por delitos contra la integridad sexual de dos niñas, además de la producción de material de abuso sexual infantil y encubrimiento. Sin embargo, cuando debía presentarse en los tribunales de la capital provincial para la lectura de la sentencia, no concurrió y quedó en condición de prófugo de la Justicia .

Se trata de Jesús Rubén Saire , quien había participado de la totalidad del juicio oral. Ante su ausencia en el tramo final del proceso, el juez Pablo Busaniche dispuso su inmediata prisión preventiva y ordenó su captura .

La acusación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien durante los alegatos de clausura había solicitado una pena de 18 años de prisión y la prisión preventiva para el acusado.

Una investigación que comenzó por una soldadora robada

El caso tuvo un origen inesperado. Saire comenzó a ser investigado luego de intentar vender por redes sociales una soldadora que había sido robada.

Durante el procedimiento realizado en la ciudad de Santa Fe, los agentes le secuestraron un teléfono celular. El posterior peritaje informático del dispositivo permitió encontrar evidencia vinculada con delitos contra la integridad sexual.

A partir de esa información, la Fiscalía logró identificar a una primera víctima. Se trataba de una niña que fue abusada en reiteradas oportunidades durante 2022 en la ciudad de Santa Fe. Parte de los ataques, además, había sido registrada en formato audiovisual.

La investigación continuó y permitió detectar una segunda víctima. En este caso, los abusos habían ocurrido entre 2018 y 2021 en San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias.

La condena por los abusos y la producción de material

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el tribunal declaró a Saire culpable de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante, producción de material de abuso sexual infantil y encubrimiento por receptación dolosa calificada por el ánimo de lucro.

En cambio, fue absuelto por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil, debido a que la acción penal por ese hecho se encontraba prescripta.

El juez Busaniche finalmente impuso una pena de 16 años de prisión, dos años menos que lo solicitado por el fiscal durante los alegatos.

Faltó a la lectura de la sentencia y ordenaron detenerlo

Aunque el magistrado dispuso la prisión preventiva, la ausencia del condenado impidió que la detención se concretara dentro de los tribunales.

Saire debía presentarse para ser notificado formalmente de la resolución, pero no concurrió a la audiencia de lectura de la sentencia. A partir de esa situación, la Justicia ordenó su captura y comenzó una búsqueda para dar con su paradero.

El hombre había llegado al final del debate oral en libertad y, pese a haber participado de las distintas instancias del juicio, no se presentó cuando debía conocer formalmente la condena.

Qué pasará cuando sea detenido

La situación procesal de Saire fue explicada por el abogado penalista Néstor Oroño, quien señaló que la falta de notificación formal de la condena tiene una consecuencia relevante respecto del cómputo de los plazos.

Según explicó a Veo Noticias, el plazo para la prescripción de la pena no comenzó a correr, porque el condenado todavía no fue notificado formalmente del fallo.

Por ese motivo, la orden de captura continúa vigente y la Justicia podrá detenerlo cuando sea localizado. Una vez que Saire sea capturado o se entregue voluntariamente, deberá ser notificado de la sentencia y comenzar a cumplir la condena de 16 años de prisión en un establecimiento penitenciario.

• LEER MÁS: El MPA pidió disculpas a la primera denunciante del pediatra imputado por abuso sexual y abrió una investigación interna