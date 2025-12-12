Desvío masivo de armamento: nueve imputados por proveer al circuito ilegal 142 armas de fuego en Santa Fe

La fiscal Juliana González atribuyó los delitos a siete hombres y dos mujeres que se valieron de su condición de "legítimos usuarios" para alimentar el circuito clandestino. Se trata de un operativo que surgió de la investigación de homicidios.

Nueve personas que son investigadas por adquirir armas de fuego como legítimos usuarios y desviarlas hacia el mercado ilegal fueron imputadas este viernes por la mañana. La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Juliana González, realizó las atribuciones delictivas ante el juez Pablo Spekuljak, en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

González explicó que “los imputados habían sido detenidos la semana pasada en allanamientos que se concretaron en inmuebles ubicados en la capital provincial, en Esperanza y en Recreo (las tres ciudades pertenecen al departamento La Capital)”, y subrayó que “los operativos se desplegaron en domicilios que habían sido informados como los lugares de guarda de 154 armas, de las cuáles sólo se hallaron 12”. Al respecto, remarcó que “estamos rastreando el destino de las armas no encontradas”.

La investigación forma parte de los Objetivos Priorizados del MPA y surgió de manera proactiva a partir del análisis de información solicitada al Registro Nacional de Armas (Renar) y a la Subsecretaría de Intervención Federal. El trabajo interinstitucional se enmarca en un convenio firmado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, con el Renar y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los imputados son siete hombres y dos mujeres, cuyas respectivas iniciales son MNA, BAA, EB, DUDLM, SAE, RSG, MH, DEG y VJA.

Desvío y circuito ilegal

González expuso que “a partir de pericias específicas, pudimos detectar que en diversos hechos de violencias altamente lesivas cometidos en la provincia se utilizaban armas de fuego que pertenecían a legítimos usuarios que las proveían a los autores de esos ilícitos”. Ejemplificó que “hubo homicidios en los que se secuestraron armas que en el Renar aparecían a nombre de algunas de las personas imputadas hoy”.

“En función de los lineamientos de la Fiscalía General, meses atrás comenzamos a intercambiar información con otras agencias del Estado para esclarecer los circuitos ilegales de armas de fuego en el departamento La Capital”, manifestó la fiscal.

“Analizamos información registrada entre 2016 y este año y advertimos que los imputados compraron un elevado número de armas de calibres de alto poder ofensivo, cuyo valor económico no se condice con las situaciones patrimoniales declaradas por ellos”, señaló González. “La mayoría de las armas de las que son titulares son 9, 40 y 380 milímetros”, detalló.

Por otro lado, la funcionaria del MPA mencionó que “además de 17 allanamientos realizados la semana pasada por personal de la Policía Federal Argentina, el último martes se requisaron cinco armerías a las que solían acudir los imputados”.

Calificaciones penales

A las nueve personas investigadas se les atribuyó el delito de provisión ilegal de armas de fuego calificado (por habitualidad).

A su vez, la mujer de iniciales DEG fue imputada como autora de falsa denuncia. “Se presentó en una comisaría y dijo que le habían sustraído cuatro armas de fuego que en realidad había introducido al circuito ilegal”, indicó González.

Prisión preventiva

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares está prevista para el próximo martes, en horario a confirmar. Según adelantó la fiscal, “los riesgos procesales son evidentes, por lo cual pediremos la prisión preventiva de los nueve imputados”.

González afirmó que “en los allanamientos en los que se detuvo a los siete hombres y dos mujeres investigados, también se privó de la libertad a otras tres personas a las que además de armas se les secuestraron estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y dinero en efectivo”. En tal sentido, puntualizó que “hoy fueron imputadas por microtráfico en audiencias en las que el fiscal Eric Fernández y la fiscal María Gabriela Arri representaron al MPA”.