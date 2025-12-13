Uno Santa Fe | Santa Fe | tarifa social

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Entre los casos relevados hay viviendas con facturas cercanas a los $800 mil, de las cuales los beneficiarios pagaron montos mínimos y el resto fue absorbido por el Estado

13 de diciembre 2025 · 12:30hs
Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

José Busiemi
Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Los controles realizados por el Gobierno de Santa Fe sobre los usuarios inscriptos en la Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) dejaron al descubierto consumos eléctricos desmedidos en la ciudad de Santa Fe y en San José del Rincón.

En total, se detectaron 50 casos con consumos superiores a los 3.000 kilovatios, que obligaron al Estado provincial a cubrir 23.135.594 pesos en subsidios.

Según se informó oficialmente, los consumos relevados están muy por encima del promedio de un hogar santafesino, que se ubica entre 700 y 800 kilovatios. La situación derivó en la baja de usuarios del beneficio y en el refuerzo de los controles para evitar nuevos abusos.

Casos en la capital provincial

En la ciudad de Santa Fe se identificaron situaciones que reflejan con claridad el desvío del espíritu de la Tarifa Social. Uno de los casos ocurrió en una vivienda del barrio Residencial, sobre calle 1° de Mayo, donde se registró un consumo de 2.840 kilovatios, que generó una factura de 654.195 pesos. De ese total, 198.094 pesos fueron cubiertos por el Estado provincial.

Otro hecho se detectó en barrio Centenario, donde un usuario con Tarifa Social consumió 3.482 kilovatios. La factura ascendió a 779.439 pesos, pero el beneficiario abonó apenas 19.713, mientras que el resto del monto fue absorbido por el Estado.

Irregularidades en Rincón

En San José del Rincón también se constataron consumos elevados, que se sumaron al total de 50 casos detectados en la zona. Desde la Provincia señalaron que estas situaciones son objeto de auditorías específicas, ya que el nivel de consumo no se condice con los parámetros previstos para hogares que acceden a un beneficio destinado a sectores vulnerables.

Las autoridades provinciales remarcaron que los casos de Santa Fe y Rincón forman parte de un esquema más amplio de controles intensivos impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, orientado a ordenar la administración de la EPE y garantizar un uso transparente de los recursos públicos.

Refuerzo de controles

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, advirtió que los números detectados muestran que “algunos usuarios están desvirtuando el espíritu de la Tarifa Social”, y confirmó que se avanzará con medidas más estrictas para evitar consumos excesivos. En ese sentido, recordó la adquisición de 75 mil telemedidores, que permitirán monitorear en tiempo real el consumo eléctrico y actuar de manera preventiva.

Desde el Gobierno provincial insistieron en que la Tarifa Social debe mantenerse como una herramienta de equidad, destinada a acompañar a los hogares que realmente lo necesitan. “El consumo desmedido de unos pocos impacta en el sistema y perjudica al conjunto de los usuarios”, señalaron, al tiempo que ratificaron la decisión de profundizar los controles en Santa Fe, Rincón y el resto de la provincia.

• LEER MÁS: Avanza la compra de medidores residenciales inteligentes: la EPE podrá supervisar el uso de la energía de manera remota

tarifa social Santa Fe abusos
Noticias relacionadas
pases de factura en el peronismo de santa fe antes de la reorganizacion de cara a 2027

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Calzado en promoción en Rosario

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Qué proyecta Laura Tarabella para la Universidad Nacional del Litoral : ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe por tareas de mantenimiento

Este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe por tareas de mantenimiento

Lo último

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Último Momento
El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Ovación
Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles