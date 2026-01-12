Este lunes imputaron como coautores del doble homicidio en las islas del río Coronda a dos hombres de 45 y 60 años. Las víctimas fueron Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera, hallados sin vida en una embarcación a la deriva.

Doble crimen en las islas del Coronda: imputaron a los dos puesteros y se conocieron detalles de la investigación

Doble crimen en las islas del Coronda: imputaron a los dos puesteros y se conocieron detalles de la investigación

Los dos hombres que fueron apresados en el marco del crimen de los primos José y Martín Cabrera de 30 y 31 años fueron imputados como coautores del doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda, a la altura de Sauce Viejo . Tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente.

Ocurrió el miércoles 31 de diciembre pasado, en perjuicio de Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera, cuyos cuerpos fueron hallados en una embarcación a la deriva en el río Coronda.

El fiscal Carlos Lacuadra realizó la atribución delictiva ante el juez Pablo Ruiz Staiger, en una audiencia desarrollada este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Puesteros

Lacuadra indicó que “el último día del año pasado alrededor de las 2:00 de la madrugada, los imputados atacaron a Félix y Oscar Cabrera, quienes eran primos entre sí, mientras estaban en el arroyo La Blanca, al que se ingresa por el río Coronda”. Precisó que “en cercanías a ese lugar hay un islote en el cual los imputados trabajan como puesteros cuidadores de ganado vacuno”.

“Los investigados sorprendieron a las víctimas y les dispararon con armas de fuego tipo escopeta con el objetivo de quitarles la vida”, remarcó el fiscal. “Las personas agredidas recibieron impactos de proyectiles en diferentes partes de sus cuerpos y fallecieron a causa del ataque”, aseveró.

LEER MÁS: La PDI apresó en zona de islas frente a Sauce Viejo a dos hombres por su posible relación con el doble crimen de los primos Cabrera

pdi sauce viejo islas crimen

En tanto, el funcionario del MPA puntualizó que “los cadáveres fueron hallados en una canoa que navegaba a la deriva por el río Coronda y fue divisada a la altura de Sauce Viejo”.

Además, Lacuadra precisó que "del interior de la canoa se secuestró carne vacuna. El lugar donde fue faenado el animal es en una zona común a ambos puesteros. Esto fue acreditado".

Secuestro de armas de fuego

En cuento a las detenciones, el fiscal detalló que “los dos imputados fueron detenidos el viernes pasado en el marco de allanamientos que se realizaron aproximadamente a las 6:00 de la mañana en la zona de islas”.

“En el marco de los operativos, a los investigados se les secuestraron armas de fuego que tenían en su poder sin la debida autorización, estaban cargadas y eran aptas para realizar disparos con esas municiones”, afirmó Lacuadra. “El hombre de iniciales JS poseía una escopeta calibre 16, mientras que el de iniciales MAP, una calibre 12 y un cinto con 30 cartuchos del mismo calibre”, especificó.

"Los perdigones hallados en los cuerpos de las víctimas corresponden al calibre de la escopeta secuestrada. También hay otro tipo de plomo encontrado que sigue sujeto a la prueba", agregó Lacuadra.

Calificación penal

A ambos imputados se les atribuyó la coautoría de doble homicidio calificado (por haber sido cometido con armas de fuego). A su vez, cada uno de ellos es investigado como autor de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se llevará a cabo el martes de la próxima semana, en horario a determinar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En relación a ello, el fiscal Lacuadra adelantó que solicitará la prisión preventiva para las dos personas investigadas