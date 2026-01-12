Neris no logra resolver su situación con Colón y América de Cali se fijó en Thiago Vecino

América de Cali ya no busca a José Neris, que no puede salir libre de Colón, y analiza el ofrecimiento del ex-Unión, Thiago Vecino

La situación de José Neris con Colón sigue empantanada y empieza a generar consecuencias en el mercado. Mientras el delantero no logra destrabar su salida, América de Cali maneja ya la opción de otro delantero uruguayo: Thiago Vecino , dejando en pausa la chance de avanzar por el atacante.

El Diablo ya no apunta a Neris, quien venía de una temporada de alto impacto en Montevideo City Torque, pero cuya situación contractual impide que quede en libertad. Ante ese escenario, el club colombiano analiza el ofrecimiento de Vecino, sin lugar en Vélez, dueño de su pase, y con un recorrido reciente cargado de inestabilidad.

Neris no puede salir de Colón y América de Cali maneja un ofrecimiento

El ex-Unión tuvo un paso fallido por Santa Fe, al punto que rescindió su contrato antes de finalizar el préstamo, y desde entonces encadenó cesiones: en el último año y medio fue prestado en tres oportunidades, siendo la más reciente al Pari Nizhniy Nóvgorod de Rusia.

image Con lo de Neris frío en Colón, Thiago Vecino fue ofrecido a América de Cali.

En paralelo, el caso Neris sigue sin solución. El delantero tenía el viaje planificado y los estudios médicos pautados para sumarse a América, pero la operación nunca terminó de cerrarse. Desde Colón la postura es firme: venderlo o, en su defecto, recibir una compensación económica acorde para liberarlo. Del otro lado, el club colombiano mantiene la idea de incorporarlo en condición de libre.

Esa brecha sin puntos de acuerdo, que hasta ahora no encontró vías de acercamiento, mantiene la negociación congelada y llevó a América a explorar otras opciones ofensivas. Así, mientras Neris sigue atado a una resolución que no llega, el mercado avanza y Colón observa cómo una posible salida empieza a diluirse.