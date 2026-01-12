Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

El arquero Froilán Díaz probará suerte en Deportivo Quito de la segunda división de Ecuador, a préstamo desde Unión

12 de enero 2026 · 19:44hs
Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

Después de varios rumores, Froilán Díaz acordó su incorporación a Deportivo Quito de Ecuador. A la espera de la presentación oficial, Unión resolvió prestarlo sin cargo y con opción de compra, en una decisión que apunta a sumar rodaje y experiencia para uno de los proyectos más jóvenes.

• LEER MÁS: ¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

Con apenas 19 años, el arquero tendrá su primera experiencia internacional, un paso importante en su proceso de formación. Díaz cuenta con antecedentes destacados, ya que integró selecciones juveniles de Argentina, condición que lo posicionó durante varios años como una de las apuestas a futuro en el puesto.

• LEER MÁS: Sorpresa en Unión por el supuesto ofrecimiento de Mateo Del Blanco a Corinthians

Froilán Díaz deja Unión para jugar en Deportivo Quito

Sin embargo, pese a sus condiciones y proyección, todavía no logró ingresar en la consideración de la Primera División del Tate. Ese escenario fue determinante para que el golero aceptara la propuesta de Deportivo Quito, equipo que milita en la segunda división de Ecuador y que le ofrecerá la posibilidad de competir con mayor continuidad.

• LEER MÁS: ¿Madelón se guarda cartas o va con lo mejor? El dilema de Unión en la Serie Río de la Plata

Desde Unión entienden que la cesión puede resultar beneficiosa para ambas partes: el jugador gana minutos y roce competitivo, mientras que el club sigue de cerca su evolución en un contexto distinto. Así, Froilán Díaz inicia una nueva etapa fuera del país, con la expectativa de sumar experiencia y relanzar su camino profesional.

Unión Froilán Díaz deportivo quito
