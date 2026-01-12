Dengue: se activó un protocolo de bloqueo en Bº Sur por un caso sospechoso que finalmente resultó negativo

El operativo se desplegó en la zona de Monseñor Zaspe y Av. Freyre. Pese a que los análisis descartaron la infección, desde el municipio local instaron a "no bajar la guardia".

Ante la presencia de un caso sospechoso de dengue en la ciudad de Santa Fe , la Municipalidad activó las tareas de bloqueo que se realizan por protocolo. Se trató de un paciente internado en un sanatorio privado, que tuvo síntomas compatibles con dengue pero finalmente los análisis dieron negativo.

Lorena Massari , subsecretaria de Salud municipal, brindó información sobre los trabajos que se llevaron adelante en la zona de Monseñor Zaspe y avenida Freyre, donde se detectó este caso.

Operativo de bloqueo

“La tarea de bloqueo consiste en una actividad que se realiza domicilio por domicilio ante un caso sospechoso de dengue. Esto implica llevar todas las medidas de prevención a cada una de las familias en un radio de aproximadamente 6 a 9 manzanas donde hay un caso o donde se identifica el domicilio del caso sospechoso”, dijo la funcionaria. En este sentido, desde el municipio se recomienda continuar con las medidas preventivas, estar atentos ante posibles síntomas, utilizar repelente y telas mosquiteras.

“También estamos en la búsqueda de algún otro síndrome febril, recordemos que esto es una enfermedad que se transmite a través de un vector, entonces tenemos que buscar si hay alguien más que esté con síntomas compatibles”, agregó Massari. Además el municipio continúa con acciones que se realizan durante todo el año, como el descacharrado asistido y, solamente para los operativo de bloqueo por casos sospechosos, se ofrece la fumigación domiciliaria.

Estas acciones de difusión, descacharrado asistido, y bloqueo, son realizadas por personal municipal de la subsecretaría de Salud y de Control de Plagas identificados con nombre, apellido, DNI, y uniforme: Ante cualquier duda el vecino puede llamar a la línea de Atención Ciudadana (0800 777 5000) para cerciorarse que que quien se está presentando frente a su domicilio es efectivamente personal municipal.

Monitoreo y prevención

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas.

“A lo largo del año realizamos varias actividades que se profundizan en esta época donde tenemos mayor circulación del vector. Seguimos controlando la actividad a través del sistema de monitoreo entomológico, realizamos acciones de prevención en playas y balnearios, en el Cementerio Municipal, con los viajeros que llegan a la terminal de Ómnibus”, detalló Massari. Con estas acciones el municipio logró reducir en un 99% los casos de dengue en la temporada 2024-2025 respecto al período anterior.

Recomendaciones

Desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.