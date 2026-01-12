Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

La Serie Río de la Plata aparece como un escenario para evaluar alternativas internas. El extremo de Unión tendría una chance para ganarse un lugar.

12 de enero 2026 · 16:20hs
El viaje a Uruguay podría representar algo más que una simple escala de pretemporada para Tomás González. En un contexto donde Unión aún busca soluciones por las bandas y las opciones externas no abundan, la competencia amistosa se perfila como una instancia clave de observación para el cuerpo técnico.

Nada parece definido de antemano. Leo Madelón suele utilizar estos tramos de preparación para sacar conclusiones sin apuro, probando variantes y analizando comportamientos en situaciones de partido. En ese marco, el extremo asoma como una alternativa a examinar, más desde el potencial que desde la certeza.

Tomás González: Un escenario que invita a la evaluación

Las dificultades para reforzar determinados puestos podrían empujar al club a mirar con mayor atención los recursos propios. La Serie Río de la Plata, con rivales que exigen ritmo y orden, ofrecería un contexto ideal para medir respuestas: desborde, retroceso, lectura táctica y continuidad.

González conoce el recorrido y llega con rodaje acumulado de sus experiencias recientes. Si logra trasladar esa regularidad a un escenario de mayor exigencia, podría empezar a meterse en la conversación de cara al armado definitivo del plantel.

Por ahora, todo se mueve en terreno de hipótesis. Uruguay podría ser el punto de partida para una decisión, o simplemente una etapa más de análisis. La pelota tendrá la última palabra y, como suele ocurrir en estas instancias, cada intervención puede inclinar la balanza.

