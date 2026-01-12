La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, le puso clima a la continuidad de la pretemporada en Uruguay con un mensaje para los hinchas. Video

Unión dio un nuevo paso en su preparación y se radicó en Uruguay para continuar con la pretemporada y participar en la Serie Río de La Plata , uno de los certámenes estivales más exigentes de la región. El plantel arribó este domingo por la mañana a Montevido y, sin perder tiempo, por la tarde ya realizó su primera práctica.

Los trabajos se llevan a cabo en el predio de Diego Forlán, un complejo de primer nivel que ofrece las condiciones ideales para profundizar la puesta a punto física y futbolística. La agenda se mantuvo intensa este lunes, con una nueva sesión de entrenamientos en la que se lo vio especialmente enfocado a Leonardo Madelón, atento a cada detalle y con un mensaje claro hacia el grupo.

Madelón, enchufado en Unión

El propio entrenador se encargó de reflejar el momento en sus redes sociales, dejando una señal positiva puertas afuera: “Lindo predio, estamos bien. Unión está bien”, tiró sintetizando el clima que se vive en la delegación rojiblanca.

La estadía en Montevideo renueva la expectativa en el mundo Unión, no solo por la competencia internacional que se avecina, sino también porque se esperan más caras nuevas para potenciar la base del plantel. La dirigencia continúa activa en el mercado, con la intención de brindarle a Madelón las herramientas necesarias para dar un salto de calidad.

Entre entrenamientos, amistosos y la posibilidad de sumar refuerzos, Unión transita días claves de preparación, con la ilusión de consolidar una identidad y llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada oficial.