Juventus aplastó a Cremonese y subió varios lugares en el Calcio

Juventus goleó 5-0 a Cremonese por la fecha 20 del Calcio y confirmó su gran presente con una actuación contundente de principio a fin. En el Allianz Stadium, el local resolvió el partido con autoridad desde el primer tiempo con goles de Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, Filippo Terracciano en contra y Weston McKennie.

El dominio se tradujo rápidamente en el marcador rápidamente y a los 12 minutos, Bremer abrió la cuenta con un potente cabezazo tras una pelota parada.

Apenas tres minutos más tarde Jonathan David amplió la ventaja luego de un contraataque letal. Juventus aprovechó cada desajuste defensivo de Cremonese y mostró una eficacia demoledora en el arranque.

Antes del descanso llegó el golpe definitivo, ya que Yildiz falló un penal a los 35 minutos, pero tuvo revancha segundos después al capturar el rebote y marcar el 3-0, cerrando un primer tiempo perfecto para el conjunto local, que se fue al vestuario con el partido prácticamente sentenciado.

En el complemento, la historia no cambió. Apenas iniciado el segundo tiempo, un gol en contra de Terracciano estiró la diferencia a 4-0, reflejando el desconcierto visitante.

La goleada se cerró a los 19 minutos con un cabezazo de McKennie, tras un centro preciso de Pierre Kalulu, para sellar el 5-0 definitivo. Con esta victoria Juventus alcanza la cuarta posición en la liga con 39 unidades, a cuatro puntos del líder, Inter. Por su parte, Cremonese está en la mitad de tabla, precisamente en el decimotercer lugar con 22 puntos.

Otro encuentro de la jornada en el Calcio

Genoa superó 3-0 al Cagliari de local y se ubicó en la decimoquinta posición con 19 unidades -mismas que la visita- a cinco del último equipo en descender, Fiorentina.