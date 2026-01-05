Uno Santa Fe | Judiciales | Jeremías Monzón

Crimen de Jeremías Monzón: trasladarán a Tribunales a un tercer menor no punible para una nueva audiencia

Se trata de un chico de 14 años que será llevado este martes a los Tribunales de Santa Fe. Por su edad es no punible, al igual que otro de los implicados. La causa ya tiene a una joven de 16 años bajo "medida de encierro", imputada por un homicidio con alevosía y ensañamiento que fue registrado por los propios autores.

5 de enero 2026 · 20:30hs
La investigación por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años oriundo de Santo Tomé cuyo cuerpo fue hallado en diciembre en una fábrica abandonada frente al Estadio Brigadier López, sumará este martes un nuevo capítulo judicial.

Este martes, un menor de 14 años comparecerá ante la fiscal de Menores, Ana Laura Gioria, y el juez Pablo Ruiz Steiger para conocer los cargos en su contra.

Con esta nueva identificación, ya son tres los menores involucrados en el homicidio. Sin embargo, la resolución del caso enfrenta la complejidad del fuero juvenil: tanto el nuevo implicado como otro de los sospechosos (L.R.P.) tienen 14 años, edad que los vuelve no punibles ante la ley. Ambos quedarían bajo la tutela de sus familias o de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Diferente es la situación de Milagros A., de 16 años, quien fue la última persona en ver a la víctima con vida. La joven ya fue imputada como coautora de homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento, permaneciendo actualmente bajo medida de encierro preventiva.

La evidencia del horror: un video del asesinato

Aunque la fiscalía mantiene un estricto hermetismo sobre las pruebas, trascendió un dato escalofriante que es clave para el expediente: la existencia de una filmación que registra el momento del crimen.

El video, dividido en dos tramos, habría sido capturado por los mismos autores dentro de las ruinas de la ex fábrica Praxair. Estas imágenes permitirían identificar fehacientemente a los presentes en el lugar y confirmarían la crueldad del ataque denunciado por la fiscalía bajo las figuras de "alevosía y ensañamiento".

Cronología de una desaparición y un hallazgo macabro

Jeremías Monzón salió de su casa en Santo Tomé el 18 de diciembre para encontrarse con Milagros A. Cámaras de seguridad los captaron juntos en el barrio Fonavi San Jerónimo, pero el adolescente nunca regresó.

22 de diciembre: tras días de búsqueda y un fuerte olor denunciado por vecinos de la zona sur, la policía halló el cuerpo de Jeremías en J.J. Paso al 3700. El cadáver presentaba múltiples puñaladas y un avanzado estado de descomposición.

23 de diciembre: Milagros A. se entregó en una institución civil junto a su madre, tras haber permanecido inubicable desde el día del crimen.

27 de diciembre: cuatro allanamientos simultáneos permitieron identificar a los otros dos menores vinculados al hecho.

Mientras la justicia avanza en las audiencias, la causa expone una trama de extrema violencia juvenil y el vacío legal que rodea a los menores no punibles, en un caso que conmocionó a la capital provincial por la planificación y la presunta filmación del acto homicida.

