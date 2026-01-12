Crimen en Bº Sur: la fiscal calificó la causa como "compleja" y señaló que el fallecido sería coautor del robo

Un presunto delincuente falleció tras un enfrentamiento armado en Dr. Zavalla al 1.950. Hay dos detenidos vinculados al robo, mientras que el custodio del vehículo —miembro de una fuerza de seguridad— fue liberado por la Justicia.

Crimen en barrio Sur: la fiscal calificó la causa como "compleja" y señaló que el fallecido sería coautor del robo

La mañana del viernes en el barrio Sur se vio interrumpida por un violento crimen que la justicia santafesina calificó como "de aristas complejas". Alrededor de las 10:40, en la intersección de calle Dr. Zavalla y Pasaje Baigorria, un intento de robo a un camión de una reconocida marca de gaseosas terminó con un tiroteo y una persona fallecida en la vía pública.

El hecho y los involucrados en el asalto al camión repartidor

Según confirmó la fiscal Laura Urquiza, el incidente fue protagonizado por al menos tres personas que interceptaron el transporte de mercadería. En medio del enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes recibió heridas de arma de fuego y murió de manera instantánea; su cuerpo quedó tendido detrás de un contenedor de basura.

En la escena del crimen, los peritos secuestraron una motocicleta tipo Enduro, vehículo en el que se habrían movilizado los atacantes para abordar al camión repartidor.

Situación procesal: detenidos y liberados

La investigación presenta un escenario judicial dinámico respecto a los partícipes:

Los presuntos coautores: actualmente hay dos personas detenidas vinculadas al intento de robo. Uno de ellos será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas como coautor del asalto junto al fallecido.

El custodio: un miembro de una fuerza de seguridad que cumplía funciones de custodia en el camión fue aprehendido inicialmente bajo la sospecha del homicidio. Sin embargo, tras las primeras diligencias, la Justicia dispuso su libertad al no encontrar pruebas suficientes para mantenerlo bajo arresto.

Una investigación "particular"

La fiscal Urquiza evitó dar precisiones finales sobre el número total de involucrados, señalando que la causa se encuentra en una etapa incipiente. “Estamos tratando de esclarecer cuál fue el suceso. Es un hecho bastante particular, con aristas complejas”, declaró ante la prensa.

Por estas horas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabaja en la reconstrucción del hecho para determinar las responsabilidades penales tanto de los detenidos como del rol que desempeñó el fallecido, de quien aún se desconoce si poseía antecedentes previos.