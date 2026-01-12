Uno Santa Fe | Judiciales | crimen

Crimen en Bº Sur: la fiscal calificó la causa como "compleja" y señaló que el fallecido sería coautor del robo

Un presunto delincuente falleció tras un enfrentamiento armado en Dr. Zavalla al 1.950. Hay dos detenidos vinculados al robo, mientras que el custodio del vehículo —miembro de una fuerza de seguridad— fue liberado por la Justicia.

12 de enero 2026 · 19:39hs
Crimen en barrio Sur: la fiscal calificó la causa como compleja y señaló que el fallecido sería coautor del robo

gentileza

Crimen en barrio Sur: la fiscal calificó la causa como "compleja" y señaló que el fallecido sería coautor del robo

La mañana del viernes en el barrio Sur se vio interrumpida por un violento crimen que la justicia santafesina calificó como "de aristas complejas". Alrededor de las 10:40, en la intersección de calle Dr. Zavalla y Pasaje Baigorria, un intento de robo a un camión de una reconocida marca de gaseosas terminó con un tiroteo y una persona fallecida en la vía pública.

LEER MÁS: Asalto a un camión repartidor en B° Sur: liberaron al custodio investigado por el crimen de un presunto ladrón

El hecho y los involucrados en el asalto al camión repartidor

Según confirmó la fiscal Laura Urquiza, el incidente fue protagonizado por al menos tres personas que interceptaron el transporte de mercadería. En medio del enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes recibió heridas de arma de fuego y murió de manera instantánea; su cuerpo quedó tendido detrás de un contenedor de basura.

En la escena del crimen, los peritos secuestraron una motocicleta tipo Enduro, vehículo en el que se habrían movilizado los atacantes para abordar al camión repartidor.

Situación procesal: detenidos y liberados

La investigación presenta un escenario judicial dinámico respecto a los partícipes:

Los presuntos coautores: actualmente hay dos personas detenidas vinculadas al intento de robo. Uno de ellos será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas como coautor del asalto junto al fallecido.

El custodio: un miembro de una fuerza de seguridad que cumplía funciones de custodia en el camión fue aprehendido inicialmente bajo la sospecha del homicidio. Sin embargo, tras las primeras diligencias, la Justicia dispuso su libertad al no encontrar pruebas suficientes para mantenerlo bajo arresto.

Una investigación "particular"

La fiscal Urquiza evitó dar precisiones finales sobre el número total de involucrados, señalando que la causa se encuentra en una etapa incipiente. “Estamos tratando de esclarecer cuál fue el suceso. Es un hecho bastante particular, con aristas complejas”, declaró ante la prensa.

Por estas horas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabaja en la reconstrucción del hecho para determinar las responsabilidades penales tanto de los detenidos como del rol que desempeñó el fallecido, de quien aún se desconoce si poseía antecedentes previos.

crimen barrio Sur camión robo
Noticias relacionadas
la pdi apreso en zona de islas frente a sauce viejo a dos hombres relacionados con el doble crimen de los primos cabrera

La PDI apresó en zona de islas frente a Sauce Viejo a dos hombres relacionados con el doble crimen de los primos Cabrera

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

la fiscalia confirmo cuantas personas participaron del brutal crimen de jeremias

La fiscalía confirmó cuántas personas participaron del brutal crimen de Jeremías

Crimen de Jeremías Monzón: trasladarán a Tribunales a un tercer menor no punible para una nueva audiencia

Crimen de Jeremías Monzón: trasladarán a Tribunales a un tercer menor no punible para una nueva audiencia

Lo último

Juventus aplastó a Cremonese y subió varios lugares en el Calcio

Juventus aplastó a Cremonese y subió varios lugares en el Calcio

Animales sueltos y tragedia en la autopista: la Provincia dice que no puede alambrar 150 km y responsabiliza a los dueños

Animales sueltos y tragedia en la autopista: la Provincia dice que no puede alambrar 150 km y responsabiliza a los dueños

Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

Último Momento
Juventus aplastó a Cremonese y subió varios lugares en el Calcio

Juventus aplastó a Cremonese y subió varios lugares en el Calcio

Animales sueltos y tragedia en la autopista: la Provincia dice que no puede alambrar 150 km y responsabiliza a los dueños

Animales sueltos y tragedia en la autopista: la Provincia dice que no puede alambrar 150 km y responsabiliza a los dueños

Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

Crimen en Bº Sur: la fiscal calificó la causa como compleja y señaló que el fallecido sería coautor del robo

Crimen en Bº Sur: la fiscal calificó la causa como "compleja" y señaló que el fallecido sería coautor del robo

Dengue: se activó un protocolo de bloqueo en Bº Sur por un caso sospechoso que finalmente resultó negativo

Dengue: se activó un protocolo de bloqueo en Bº Sur por un caso sospechoso que finalmente resultó negativo

Ovación
Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

Unión acordó el préstamo de Froilán Díaz a Deportivo Quito

La motivación de Madelón: Lindo predio, estamos bien, Unión está bien

La motivación de Madelón: "Lindo predio, estamos bien, Unión está bien"

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Colón, atento al interés de Remo de Brasil por Leonel Picco

Neris no logra resolver su situación con Colón y América de Cali se fijó en Thiago Vecino

Neris no logra resolver su situación con Colón y América de Cali se fijó en Thiago Vecino

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"