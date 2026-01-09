La PDI apresó en zona de islas frente a Sauce Viejo a dos hombres por su posible relación con el doble crimen de los primos Cabrera

Fue en un allanamiento a una vivienda en zona de islas frente a Sauce Viejo. Les secuestraron dos armas de fuego y dos teléfonos celulares. Presumen que estarían vinculados al doble crimen de los primos hallados muertos a tiros en una embarcación.

En la mañana de este viernes pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región I aprehendieron a dos hombres de 42 y 61 años, en un allanamiento a una vivienda en la zona de islas ubicada frente a Sauce Viejo . Les secuestraron dos armas de fuego y dos teléfonos celulares.

Sucedió como corolario de una investigación policial y judicial sobre el doble crimen de los primos José y Martín Cabrera de 30 y 31 años. Ambos aparecieron asesinados por disparos de arma de fuego en las primeras horas de la tarde del miércoles 31 de diciembre en las aguas del río Coronda, a la altura de calle Salta de la ciudad de Sauce Viejo.

Los cinco homicidios del 31 de diciembre

Con ambos asesinatos de los primos Cabrera durante el último día del año 2025, sumaron cinco en total los homicidios ocurridos en el departamento La Capital en un día. Por la mañana, minutos después de las 6 fue asesinado en pasaje Ruiz y calle Leumann en barrio Loyola Sur, Matías Exequiel Fernández de 21 años. Ese mismo día, después del mediodía, la venganza no se hizo esperar y a cuatro cuadras del lugar, en calle Leumann y diagonal Obligado, fueron asesinados a balazos Uriel Álvarez de 20 años y su cuñada, una adolescente de 17 años que estaba embarazada de siete meses.

Investigación

Un elaborado trabajo de los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región I, permitió enhebrar desde la misma tarde que fue descubierto el doble crimen de los primos Cabrera, José de 30 y Martín de 31, que el o los autores del crimen de ambos mediante disparos de municiones de plomo de cartucho de escopeta no solo los emboscaron y asesinaron en la zona de islas, sino que además es probable que después de muertos los subieron a una embarcación en la que había un vacuno muerto y los dejaron a la deriva por el río Coronda. En las primeras horas de la tarde fueron divisados por lugareños de la zona de la costa de Sauce Viejo.

Elementos probatorios incriminantes

La investigación sobre el doble crimen tuvo un análisis pormenorizado de los testimonios de los familiares sobre la actividad de ambos, el circuito que realizaban cazando carpinchos, la presencia del vacuno dentro de la embarcación y el doble asesinato, que bien pudo ocurrir en la zona de islas. Además, y dentro de la investigación, se sumó el resultado de la necropsia que realizaron los médicos forenses en la morgue judicial, además de los informes de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI que realizaron los peritajes criminalísticos que fueron posibles, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del doble crimen.

Aprehendidos, armas y celulares

En ese marco de actuación policial y judicial, los pesquisas de Homicidios de la PDI con la colaboración de oficiales con una embarcación de la Guardia Rural Los Pumas, todos de la Policía de Santa Fe, ejecutaron un allanamiento en la zona de islas de Sauce Viejo con la aprehensión de dos hombres, los que se presume que podrían tener responsabilidad criminal en el doble asesinato de los primos Cabrera.

Durante la ejecución de la requisa fueron secuestradas dos armas de fuego y también dos teléfonos celulares. Tanto armas como teléfonos celulares son consideradas cruciales para llegar al esclarecimiento del doble asesinato.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del allanamiento, las dos aprehensiones, el secuestro de las dos armas de fuego y de los teléfonos celulares a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Carlos Lacuadra, que lleva adelante la investigación.

Desde la fiscalía de Homicidios MPA ordenaron que los dos hombres siguieran privados de su libertad, que sean identificados, y cuya situación procesal será resuelta en la tarde de este viernes. Con respecto a las dos armas y a los teléfonos celulares secuestrados, que ambos sean trasladados a la sede la Policía Científica, también de la PDI, para la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.