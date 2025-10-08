Uno Santa Fe | Judiciales | licencia

Espert pidió licencia como diputado hasta fin de año

La decisión se conoció en medio de la polémica por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, cuya extradición fue autorizada por la Corte Suprema.

8 de octubre 2025 · 18:37hs
Espert pidió licencia como diputado hasta fin de año

Espert pidió licencia como diputado hasta fin de año

Justo en momentos en que la diputada Vilma Ripoll presentaba una cuestión de privilegio contra José Luis Espert, para reclamar directamente su expulsión de la Cámara, se conocía el pedido de licencia presentado por el expresidente de Presupuesto y Hacienda.

La nota es breve y obviamente está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y reza lo siguiente: “Por medio de la presente, me dirijo a Ud. A fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”.

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

El pedido de licencia era una alternativa que venía barajándose desde el lunes pasado y finalmente se conoció después de iniciada la sesión de este miércoles en la Cámara baja. Esto no fue un dato menor, ya que de esta manera someter su aprobación quedaría para una próxima sesión. Además, previamente se había resuelto en Labor Parlamentaria levantar precisamente del temario los proyectos para remover a Espert de la presidencia de la comisión que encabezaba, por haber devenido en abstracto el tema con su renuncia a integrarla.

El legislador de La Libertad Avanza no se presentó este miércoles en el recinto, cosa que fue considerada por todos previsible, por lo que no llamó a nadie la atención. Cabe consignar que los aliados del oficialismo venían recomendándole a LLA que Espert se tomara licencia para descomprimir la situación.

Un detalle: el pedido de licencia no aclara si es o no con goce de sueldo. Pero al no ser avalada todavía por el pleno, que debería definir eso, Espert seguirá gozando de su dieta.

Espert quedó envuelto en las últimas semanas en un tema que venía de vieja data, pero fue reflotado ahora, como es su relación con Federico “Fred” Machado, un argentino acusado de narcotráfico, cuya extradición a los Estados Unidos fue habilitada este martes por la Corte Suprema de Justicia.

licencia diputado José Luis Espert
Noticias relacionadas
Fred Machado fue detenido en Viedma.

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Horro en el norte de la ciudad. Las tres personas detenidas en el barrio Abasto quedaron en prisión preventiva. Foto ilustración (archivo UNO Santa Fe)

Horror en Santa Fe: prisión preventiva para tres personas por encerrar, abusar y forzar a la prostitución a una adolescente

La cárcel de LAs Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

condenaron a seis anos de prision a un hombre por el robo de un celular que cometio con un cuchillo en barrio candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Lo último

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Último Momento
Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

Muertes al volante en el Gran Santa Fe: pese a un leve descenso en 2025, en los últimos cinco años hubo 172 accidentes fatales

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: Un guerrero de la vida

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Un guerrero de la vida"

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Ovación
Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Unión manifestó su pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

Dolor y luto en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

¿Será parte del Colón 2026? Ortiz llegó a la quinta amarilla y se perderá el inicio del otro torneo

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos