Espert pidió licencia como diputado hasta fin de año

La decisión se conoció en medio de la polémica por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, cuya extradición fue autorizada por la Corte Suprema.

Justo en momentos en que la diputada Vilma Ripoll presentaba una cuestión de privilegio contra José Luis Espert, para reclamar directamente su expulsión de la Cámara, se conocía el pedido de licencia presentado por el expresidente de Presupuesto y Hacienda.

La nota es breve y obviamente está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y reza lo siguiente: “Por medio de la presente, me dirijo a Ud. A fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”.

El pedido de licencia era una alternativa que venía barajándose desde el lunes pasado y finalmente se conoció después de iniciada la sesión de este miércoles en la Cámara baja. Esto no fue un dato menor, ya que de esta manera someter su aprobación quedaría para una próxima sesión. Además, previamente se había resuelto en Labor Parlamentaria levantar precisamente del temario los proyectos para remover a Espert de la presidencia de la comisión que encabezaba, por haber devenido en abstracto el tema con su renuncia a integrarla.

El legislador de La Libertad Avanza no se presentó este miércoles en el recinto, cosa que fue considerada por todos previsible, por lo que no llamó a nadie la atención. Cabe consignar que los aliados del oficialismo venían recomendándole a LLA que Espert se tomara licencia para descomprimir la situación.

Un detalle: el pedido de licencia no aclara si es o no con goce de sueldo. Pero al no ser avalada todavía por el pleno, que debería definir eso, Espert seguirá gozando de su dieta.

Espert quedó envuelto en las últimas semanas en un tema que venía de vieja data, pero fue reflotado ahora, como es su relación con Federico “Fred” Machado, un argentino acusado de narcotráfico, cuya extradición a los Estados Unidos fue habilitada este martes por la Corte Suprema de Justicia.