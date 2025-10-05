Uno Santa Fe | Judiciales | seis

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Se trata de Carlos Matías Leones, de 36 años, quien además fue declarado reincidente

5 de octubre 2025 · 11:55hs
Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Un hombre de 36 años identificado como Carlos Matías Leones fue condenado a seis años y dos meses de prisión por haber cometido un robo con un cuchillo en la ciudad de Santa Fe. Así fue dispuesto por la jueza Susana Luna, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal que realizó la investigación es Manuel Cecchini, quien indicó que “la víctima fue informada sobre lo resuelto y expresó su conformidad”. Además, mencionó que “a raíz de un antecedente penal condenatorio, Leones fue declarado reincidente”.

Barrio Candioti

Cecchini relató que “el sábado 23 de noviembre del año pasado, alrededor de las 11.30, el condenado cometió el ilícito en inmediaciones de calle Dorrego al 3300”.

“La víctima fue una mujer, a la que Leones la agarró del cuello y le exhibió un cuchillo”, señaló el fiscal. “Luego se apoderó del teléfono de ella y escapó del lugar”, sostuvo.

El funcionario del MPA señaló que “la víctima fue asistida en la zona por personal policial luego de que se activó la alarma comunitaria”, explicó y agregó que “la mujer logró dar la descripción del hombre y la dirección hacia donde había huido”.

“Un móvil policial que estaba en la zona fue informado de lo ocurrido y logró encontrar con Leones”, destacó el fiscal y añadió que “los uniformados lo detuvieron, le secuestraron el arma blanca y el celular sustraído que lo tenía en un bolsillo de su pantalón”.

Leones reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de robo calificado (por el uso de arma) y, junto con su abogada defensora, aceptaron todos los términos del juicio abreviado.

