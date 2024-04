Femicidio de Marcela Maydana: perpetua para el único acusado y expareja de la víctima

• LEER MÁS: Marcela Maydana: revelan detalles escabrosos del brutal femicidio

Sobre el motivo del aberrante hecho afirmó: "Ambos estuvieron en pareja muchos años y al terminar la relación la mujer rehízo su vida y él no contento con esta situación la hostigaba de manera permanente, algo que quedó demostrado en diferentes testimonios de testigos aún teniendo vigente una medida de distanciamiento". En cuanto a las causas de muerte el fiscal aseguró que la autopsia demostró que fue producto del uso de un arma de fuego, quedando acreditado que fue un calibre 38 o superior, que ingresó por la cabeza y salió por la mejilla izquierda".

Por su parte Natalia Espíndola, hermana de Marcela también habló con la prensa tras la sentencia y destacó: "Por fin se hizo justicia después del pedido de perpetua y mi hermana va a descansar en paz mientras nosotros continuaremos la lucha para que Pérez no obtenga la prisión domiciliaria riéndose de la familia".

En cuanto a los hechos ratificó que la mujer hacía seis meses que se había separado de Pérez: "Pero seguía el acoso constante a mi hermana quien hasta llegó a renunciar a algunos trabajos para no ser perseguida por este hombre. Como le pasa a muchas mujeres la ayuda a mi hermana lamentablemente llegó tarde", agregó.

Desaparecida

La desaparición de Marcela fue denunciada el lunes 5 de abril de 2021 por su familia. Había sido vista por última vez la noche del sábado. El domingo por la mañana su remisero de confianza pasó a buscarla a las 6 de la mañana, como tenía pactado, pero no la encontró y cuando intentó denunciar su desaparición ese mismo día en la comisaría no se lo permitieron porque no era un familiar directo.

Estuvo desaparecida durante cinco días, hasta la noche del 7 de abril de 2021, cerca de las 20, cuando dos chicas dieron aviso de que encontraron un bulto en un zanjón ubicado en el sur de Recreo, en inmediaciones del cruce de calles Chubut y Alberdi, a unos 500 metros de Circunvalación Oeste. Estaba envuelto en una bolsa de plástico. Esa misma noche, la policía detuvo a Pérez.

Si bien en un principio se creyó que la muerte de Marcela fue producto de un fuerte golpe en la cabeza, una segunda autopsia comprobó que fue un disparo lo que había terminado con su vida.