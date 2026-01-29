Fiscal Cecchini: "Hubo una promesa previa de ayuda tras el crimen de Jeremías Monzón"

El fiscal explicó por qué la madre de la adolescente fue imputada como partícipe secundaria y defendió la prisión preventiva dictada por el juez

El fiscal Francisco Cecchini brindó precisiones sobre el avance de la causa que investiga el homicidio de Jeremías Monzón , ocurrido en la ciudad de Santa Fe, y explicó los fundamentos de la imputación y la prisión preventiva dictada contra Nadia Juárez , la madre de la adolescente de 16 años involucrada en el hecho, a quien se le atribuye una participación secundaria .

Según detalló el funcionario judicial, la audiencia tuvo un doble objetivo. En primer lugar, se realizó la atribución del hecho a una persona mayor de edad , instancia en la que se informó formalmente la calificación legal y la evidencia reunida hasta el momento. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, pedido que fue avalado por el juez interviniente.

“La defensa resistió la solicitud, pero el magistrado entendió que estaban reunidos los requisitos previstos en el artículo 20 del Código Procesal Penal, tanto en relación al peligro de fuga como al entorpecimiento probatorio”, explicó Cecchini.

Por qué se imputó participación secundaria

“La teoría de la Fiscalía es que esta persona prestó una ayuda posterior al hecho, pero habiéndola prometido con anterioridad. Eso es lo que cambia el encuadre legal”, indicó el fiscal.

En ese sentido, señaló que en una primera etapa de la investigación solo se contaba con indicios de una ayuda posterior, lo que podría haber configurado un encubrimiento no punible por el vínculo materno. Sin embargo, nuevas pericias modificaron ese escenario.

“En este mes de investigación accedimos a información vinculada a movimientos, horarios y lugares que nos llevan a entender que esa ayuda estaba pactada previamente”, sostuvo.

jeremias monzon cuerpo El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida UNO Santa Fe

El video posterior al crimen

Uno de los elementos centrales expuestos en la audiencia fue un registro fílmico que muestra un encuentro entre los tres menores involucrados y la mujer imputada, aproximadamente una hora después del crimen. Cecchini aclaró que la existencia de ese encuentro nunca fue negada, ni por los menores ni por la propia imputada.

“La diferencia está en la interpretación de ese encuentro. Las características, los tiempos, los recorridos previos y posteriores y la dinámica familiar nos llevan a entender que se trató de una reunión pautada para llevar adelante acciones previstas de antemano”, explicó el fiscal, quien precisó que el video no cuenta con audio, pero sí permite analizar gestualidades, duración y desplazamientos.

De acuerdo con la acusación, esas acciones estuvieron vinculadas al descarte de elementos luego del homicidio, aunque Cecchini evitó profundizar por tratarse de una causa que involucra a menores.

Pena en expectativa y medidas vigentes

El juez consideró acreditados los presupuestos para la prisión preventiva, entre ellos la existencia de evidencia suficiente en esta etapa preliminar y la pena en expectativa, que para la participación secundaria en un delito cuya figura principal prevé prisión perpetua se traduce en una escala de 10 a 15 años de prisión.

Respecto de otros aspectos de la causa, el fiscal aclaró que la bicicleta de Jeremías no guarda relación con la imputación debatida en la audiencia y que se trata de una línea de investigación independiente. También confirmó que los menores de 14 años se encuentran bajo medidas previstas por el Código Procesal Penal Juvenil, cuya aplicación depende de organismos del Poder Ejecutivo y no del sistema penal común.

Investigación en curso

Cecchini señaló que la línea de investigación principal se mantiene sin cambios, aunque continúan desarrollándose numerosas medidas periciales, especialmente vinculadas a comunicaciones, cámaras de seguridad y análisis de roles de cada partícipe. No descartó nuevas detenciones, aunque aclaró que actualmente no hay medidas inmediatas previstas.

En relación a la viralización de videos, informó que existe una investigación en el ámbito de delitos complejos para determinar si hubo filtraciones desde algún organismo institucional y pidió responsabilidad social para evitar la difusión de imágenes que profundizan el dolor de la familia.

Consultado por el impacto personal del caso, el fiscal fue contundente: “Es el dolor de una familia y la muerte de un chico de 15 años. Los modos y el hecho de que haya menores involucrados multiplican ese impacto, pero mi rol me obliga a concentrarme en la investigación penal”.