El ministro Roberto Falistocco sobre los nuevos integrantes de la Corte Suprema: "No los conozco"

El integrante de la Corte santafesina se refirió a la llegada de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Maciel, avalados por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa

En la antesala del acto de apertura del Año Judicial 2026, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , Roberto Falistocco , afirmó que no conoce personalmente a los nuevos integrantes que se sumarán al máximo tribunal provincial.

Las declaraciones se dieron minutos antes de la ceremonia institucional encabezada por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez , junto a los ministros Eduardo Spuler , Daniel Erbetta , Jorge Baclini , Rubén Weder, Roberto Falistocco y la ministra Margarita Zabalza .

Consultado sobre la llegada de los nuevos miembros del tribunal, Falistocco reconoció que no tiene vínculo personal con ellos, aunque expresó su expectativa de que puedan cumplir con el rol institucional. Los pliegos de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Maciel fueron aprobados recientemente por la Legislatura provincial.

La Legislatura de Santa Fe avaló las designaciones con una amplia mayoría de votos afirmativos —más de 50 apoyos en cada caso— y apenas un puñado de rechazos, con mayor cantidad de abstenciones que votos negativos.

Idoneidad

El actual ministro de la Corte señaló que, si el Poder Legislativo dio su aprobación, los postulantes deben contar con la idoneidad necesaria para ocupar el cargo. En ese sentido, manifestó su deseo de que quienes se incorporen trabajen para fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial.

Falistocco también se refirió al proceso de renovación que atraviesa el máximo tribunal santafesino y sostuvo que espera que los cambios redunden en beneficio de la institución. Según indicó, cada incorporación debería apuntar a mejorar el servicio de justicia y reforzar el trabajo de uno de los poderes centrales del Estado.