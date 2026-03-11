Videos de menores en la red social TikTok: ya son 33 las denuncias en Helvecia y descartan el delito de grooming, por ahora

La fiscal María Rosario Haeffeli explicó que hasta el momento no se detectó contacto con los chicos con fines sexuales

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación con sede en Helvecia, en el departamento Garay, María Rosario Haeffeli , confirmó que ya son 33 las denuncias presentadas por padres que detectaron a sus hijos menores de edad en videos publicados en la red social TikTok sin autorización.

La investigación se inició luego de que una de las niñas reconociera su imagen en un video que circulaba en la plataforma, lo que llevó a que otras familias revisaran el contenido y presentaran denuncias ante la fiscalía.

Según explicó la funcionaria judicial, las imágenes habrían sido registradas dentro de un supermercado de la ciudad por una mujer que trabajaba como cajera, quien aprovechaba su contacto cotidiano con los niños y niñas que ingresaban al comercio junto a sus familias.

“Las escenas muestran actividades cotidianas de los chicos cuando entraban al supermercado, cuando estaban realizando compras o dialogaban con esta mujer”, señaló Haeffeli en diálogo con Radio Sapiens por LT10.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la empleada se valía de su rol laboral para entablar conversaciones, ganarse la confianza de los menores y grabar los videos.

Qué delito se investiga

Por el momento, la conducta no encuadra en el delito de grooming, aclaró la fiscal, ya que esa figura del Código Penal se configura cuando un adulto contacta a menores con fines sexuales para concretar un encuentro. “Hasta ahora no se detectó que haya habido contacto directo de usuarios con los niños o niñas para ese tipo de conductas”, explicó.

En cambio, la investigación se encuadra en el Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe, específicamente en el artículo 84 inciso C, que sanciona situaciones de ciberacoso. Se trata de una normativa reciente, incorporada en 2024 a partir de la denominada Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como una forma de violencia.

“El Código Penal no contempla todavía estas conductas, por lo que el compartir videos de menores en redes sociales sin autorización puede encuadrar en esta figura”, indicó Haeffeli.

Comentarios con contenido sexual

Uno de los aspectos que más preocupa a las familias es la presencia de comentarios en TikTok que sexualizan a las niñas y adolescentes que aparecen en los videos. “En muchos de esos comentarios se advierte contenido de índole sexual dirigido hacia las menores”, afirmó la fiscal.

En ese sentido, la investigación apunta a determinar la responsabilidad de haber puesto a disposición esas imágenes en la red social, lo que permitió la circulación del contenido y las reacciones de usuarios.

Dispositivos secuestrados y cuentas

Durante el avance del caso, la fiscalía ordenó allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, que serán analizados por el área de análisis digital forense. Además, se solicitarán medidas judiciales para suspender las cuentas desde las que se difundieron los videos y frenar la circulación del material.

De todos modos, Haeffeli advirtió que una vez que la información se publica en redes sociales resulta muy difícil eliminarla completamente.

“Cuando el contenido se vuelca en redes sociales, son las plataformas las que tienen esa información. Por eso es tan importante el cuidado en lo que se comparte”, señaló.

Investigación en curso

La mujer señalada como presunta responsable fue citada a la fiscalía junto a su abogado defensor, donde se le informarán los hechos investigados y podrá ejercer su derecho de defensa. La fiscal destacó que la causa comenzó hace menos de una semana, por lo que la investigación continuará profundizándose para determinar el alcance de la difusión de los videos y eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, las familias denunciantes manifestaron su preocupación por la exposición de sus hijos en redes sociales, en un caso que generó fuerte conmoción en la ciudad de Helvecia y en el departamento Garay.

