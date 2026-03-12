Uno Santa Fe | Judiciales | Rafael Gutiérrez

Rafael Gutiérrez ratificó que dejará la Corte Suprema de Justicia en noviembre y dijo que no conoce a los futuros ministros

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe habló tras la apertura del Año Judicial 2026. Confirmó que se retirará este año luego de más de cinco décadas en la Justicia

12 de marzo 2026 · 13:33hs
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe realizó el acto formal de apertura del Año Judicial 2026, en una ceremonia institucional que marcó el inicio de la actividad del máximo tribunal provincial.

El encuentro fue encabezado por el presidente del cuerpo, Rafael Gutiérrez, acompañado por los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza.

En diálogo con la prensa tras el acto, Gutiérrez confirmó que dejará su cargo en noviembre, luego de una extensa trayectoria en el Poder Judicial, y aseguró que no conoce personalmente a los futuros integrantes del máximo tribunal. Se trata de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Maciel, avalados por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa.

“La fecha la puse porque creo que ya he cumplido. Vendrán otros tiempos para mí a partir del año que viene”, señaló el magistrado al referirse a su salida de la Corte.

No conoce a los futuros ministros

Consultado sobre el proceso de renovación que atraviesa el máximo tribunal santafesino, Gutiérrez afirmó que no tiene vínculo personal con los candidatos propuestos para integrar la Corte. “No los conozco”, respondió brevemente cuando fue consultado por los futuros miembros del cuerpo.

De todos modos, remarcó que la institución continuará funcionando con normalidad pese a los cambios en su composición. “La Justicia ha trabajado permanentemente. Acá nadie que venga inventa nada”, sostuvo.

Más de cinco décadas en la Justicia

Durante la entrevista, el presidente de la Corte también repasó su extensa carrera dentro del sistema judicial santafesino. “Llevo 51 años en la Justicia. Fui ocho años secretario, once años camarista y este es mi año número 26 en la Corte”, recordó.

Gutiérrez también destacó los cambios que atravesó el Poder Judicial a lo largo de los años, especialmente en materia tecnológica. “He trabajado en épocas donde no había papel ni máquinas de escribir. Hoy el sistema es completamente distinto”, señaló.

Infraestructura judicial

Por otra parte, el magistrado se refirió a las obras de infraestructura judicial en marcha y anticipó próximas inauguraciones de edificios vinculados al sistema penal en Casilda y en la ciudad de Santa Fe. Según explicó, estos proyectos se planifican con una mirada a largo plazo. “Cuando uno hace un edificio judicial no lo hace sólo para el presente, sino para el futuro”, concluyó.

