Rufino: acusado de matar a su padre, atar el cuerpo a una camioneta y arrastrarlo hasta una zanja

Tiene 22 años y quedó en prisión preventiva por el homicidio de Juan Emilio López, asesinado el 3 de mayo. También le imputaron falsa denuncia por averiguación de paradero

Un joven de 22 años quedó en prisión preventiva acusado del homicidio de su padre, Juan Emilio López, en la ciudad de Rufino . Según los investigadores, el imputado golpeó a su padre en la cabeza, lo hizo caer y una vez en el piso lo apuñaló reiteradas veces. Luego envolvió el cadáver en frazadas, lo ató a la parte posterior de una camioneta y lo sacó arrastrándolo por la parte posterior de la casa, para llevarlo hasta un canal donde lo arrojó.

El joven acusado también fue imputado por falsa denuncia ya que, según la pesquisa, luego de ocultar el cadáver de su padre denunció su desaparición , lo que derivó en una búsqueda hasta que el hombre de 50 años fue hallado sin vida en un canal cercano a un parque municipal .

Homicidio

Según la investigación encabezada por el fiscal Mauro Menéndez, López fue asesinado entre las 20 y las 22 del pasado domingo 3 de mayo en su casa de Crouzellies al 300 de Rufino. Según la mecánica descripta por la acusación, el hijo de la víctima lo golpeó en la parte posterior de la cabeza y, con su padre tendido en el piso, lo apuñaló reiteradas veces. Las heridas resultantes de la agresión causaron la muerte de López.

Posteriormente, agregó el fiscal, el acusado “envolvió el cuerpo de su padre en frazadas y lo ató a la parte trasera de una camioneta Chevrolet Apache amarilla, propiedad de la víctima, y lo sacó arrastrándolo por el camino trasero de la vivienda”.

Según la mecánica descripta, el joven arrastró el cuerpo de su padre por calle Ayacucho y luego tomó por Meunier. Por esa calle siguió hasta un derivador de aguas ubicado en el cruce de esa arteria con José Ingenieros, “donde se detuvo, arrojó el cuerpo de su padre y regresó a la vivienda”.

El fiscal añadió que una vez de vuelta en la casa, el joven intentó borrar los rastros de lo sucedido utilizando diversos elementos de limpieza. “Con el fin de lograr la impunidad por el homicidio que había cometido —continuó Menéndez— el martes 5 de mayo realizó una denuncia en la que refirió a una presunta desaparición de la víctima y aportó datos falsos”.

El fiscal remarcó que si bien la investigación comenzó como una búsqueda de paradero, mientras tanto hubo distintas diligencias que iban abonando la hipótesis de que el caso se trataba de un homicidio por el cual el denunciante iba quedando en la mira como sospechoso. Así, al día siguiente de la denuncia ordenaron la detención del joven, que fue identificado por sus iniciales A. L. y se encontraba en la casa donde se perpetró el crimen.

Prisión preventiva

En una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Rufino el fiscal Mauro Menéndez pidió la prisión preventiva de A. L. como medida cautelar y la jueza Lorena Garini la dictó. “La magistrada tuvo en cuenta las evidencias que presentamos y consideró que eran suficientes para acreditar que el hecho ilícito efectivamente ocurrió y que fue cometido por el imputado”, subrayó el fiscal.

Asimismo Menéndez comentó que la defensa del joven pidió realizar una junta de salud mental, cuestión que fue autorizada por Garini. “Más allá de la realización de esa pericia, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, dijo finalmente Menéndez sobre el joven que quedó en prisión preventiva imputado de un homicidio agravado por el vínculo y falsa denuncia.