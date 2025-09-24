El hombre de 73 años estaba internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen desde la madrugada del sábado 13 de septiembre, cuando fue atacado en su casa por tres delincuentes.

Sauce Viejo: murió Francisco Villagoiz, baleado en la cabeza por un trío de ladrones que robaron en su casa

Esta tarde de miércoles falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen, Francisco Villagoiz , de 73 años, quien había resultado baleado en la nuca en la madrugada del sábado 13 de septiembre en el interior de su vivienda en Sauce Viejo.

Villagoiz fue trasladado de urgencia al hospital Cullen después de resultar gravemente herido. Allí fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, quienes constataron que presentaba una herida de bala sin orificio de salida en la parte posterior de la cabeza. Tras ser compensado y operado en el quirófano central, quedó internado en la unidad de terapia intensiva, donde finalmente falleció este miércoles.

El ataque criminal en Sauce Viejo

Tal como informó UNO Santa Fe en las primeras horas del sábado 13 de septiembre, Villagoiz se encontraba junto a un amigo en el patio de la vivienda, cuando irrumpieron tres delincuentes con fines de robo. En ese contexto se produjo el disparo que lo dejó malherido.

Los vecinos denunciaron el hecho a uno de los operadores del 911, y minutos después arribaron oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 19ª, que preservaron la escena hasta la llegada de los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal.

El ataque fue investigado desde un comienzo como tentativa de homicidio por los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y por los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Con el deceso de la víctima, la calificación legal cambió a homicidio.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del fallecimiento de Francisco Villagoiz a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones PDI, ambos de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con los fiscales de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenaron la prosecución de las actuaciones e investigaciones por el delito de homicidio.