Uno Santa Fe | Policiales | Villagoiz

Sauce Viejo: murió Francisco Villagoiz, baleado en la cabeza por un trío de ladrones que robaron en su casa

El hombre de 73 años estaba internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen desde la madrugada del sábado 13 de septiembre, cuando fue atacado en su casa por tres delincuentes.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de septiembre 2025 · 18:56hs
Sauce Viejo: murió Francisco Villagoiz

Sauce Viejo: murió Francisco Villagoiz, baleado en la cabeza por un trío de ladrones que robaron en su casa

Esta tarde de miércoles falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen, Francisco Villagoiz, de 73 años, quien había resultado baleado en la nuca en la madrugada del sábado 13 de septiembre en el interior de su vivienda en Sauce Viejo.

Villagoiz fue trasladado de urgencia al hospital Cullen después de resultar gravemente herido. Allí fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, quienes constataron que presentaba una herida de bala sin orificio de salida en la parte posterior de la cabeza. Tras ser compensado y operado en el quirófano central, quedó internado en la unidad de terapia intensiva, donde finalmente falleció este miércoles.

LEER MÁS: Locura criminal en Sauce Viejo: balearon a un hombre en su quinta y hallaron a un joven asesinado en un zanjón

El ataque criminal en Sauce Viejo

Tal como informó UNO Santa Fe en las primeras horas del sábado 13 de septiembre, Villagoiz se encontraba junto a un amigo en el patio de la vivienda, cuando irrumpieron tres delincuentes con fines de robo. En ese contexto se produjo el disparo que lo dejó malherido.

Los vecinos denunciaron el hecho a uno de los operadores del 911, y minutos después arribaron oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 19ª, que preservaron la escena hasta la llegada de los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal.

El ataque fue investigado desde un comienzo como tentativa de homicidio por los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y por los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Con el deceso de la víctima, la calificación legal cambió a homicidio.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del fallecimiento de Francisco Villagoiz a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones PDI, ambos de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con los fiscales de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenaron la prosecución de las actuaciones e investigaciones por el delito de homicidio.

Villagoiz Sauce Viejo baleado
Noticias relacionadas
Las tres jóvenes fueron halladas asesinadas en el pozo séptico de una casa

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

entro de madrugada a un comercio sobre boulevard galvez, redujo al empleado y vacio la caja: quedo todo grabado

Entró de madrugada a un comercio sobre Boulevard Gálvez, redujo al empleado y vació la caja: quedó todo grabado

La víctima pidió ayuda a dos mujeres en una parada de colectivos

Rescataron a una mamá adolescente de 16 años junto a su bebé, quien era obligada a prostituirse

Un hombre de 48 años fue detenido por la policía. Además de los disturbios se produjeron daños a un móvil policial.

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Lo último

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

Último Momento
Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

Feria de Rivadavia: el municipio ratificó que no habrá prórroga del alquiler, pero los puesteros se resisten a dejar el lugar

Feria de Rivadavia: el municipio ratificó que no habrá prórroga del alquiler, pero los puesteros se resisten a dejar el lugar

El brutal crimen de Damián Strada: la familia busca el celular de la víctima, prueba clave para la causa

El brutal crimen de Damián Strada: la familia busca el celular de la víctima, "prueba clave" para la causa

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona

Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad