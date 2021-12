Impusieron una medida cautelar a un abogado que defiende denunciados por pedofilia

El debate debía comenzar a las 14, sin embargo Busaniche pidió a la defensa y a la fiscalía "bajar los ánimos" entre las partes en su carácter de "ser quien debe llamar a la paz social" para que puedan llegar a un acuerdo. Hubo una larga conversación sobre las alternativas con el fin de llegar a un punto en común entre los operadores judiciales.

En el marco de la conversación informal, el fiscal Jorge Nessier adelantó que su solicitud era que las alternativas para el abogado imputado sean: prohibición de acercamiento y contacto a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fuera del ámbito laboral, prohibición de portación de armas, que deje un domicilio real para ser ubicado en caso necesario, ir a firmar todos los meses a una sede del MPA y una fijación de caución patrimonial equivalente a tres millones de pesos.

En esta instancia previa a la audiencia la defensa del imputado, a cargo de Mario Guedes, primero aceptó las tres primeras condiciones pero no las últimas dos. Nessier por su parte solicitó varias veces poder fundamentar ante el juez la imposición de la solicitud de las medidas cautelares y rechazó que la defensa no acepte las dos alternativas en cuestión. Finalmente la audiencia comenzó media hora después, y Busaniche resolvió imponer las cinco alternativas al abogado imputado.

Nessier dijo en la audiencia que la exposición planeada con los argumentos para la solicitud de las medidas era de una hora, con evidencia que iba a mostrar con un proyector. Sin embargo no se le dio lugar a que fundamente en profundidad lo que investigó. En cambio se le concedieron cuatro minutos donde brevemente explicó el modus operandi de los hostigamientos reiterados. Se tratan de escraches en publicaciones reiteradas de redes sociales, en las que tiene más de dos mil seguidores, con difamaciones e información falsa en las que habilita a la propagación de comentarios violentos. "Son cuatro delitos que podrían tener penas de entre tres y siete años", dijo el fiscal.

Además Nessier destacó que las dos fiscales hostigadas tienen custodia a partir de las publicaciones del imputado. "Va escalando el hostigamiento y la repercusión del mismo, incluso han hablado en los comentarios de la dirección de las casas particulares de las funcionarias", comentó el fiscal a UNO.

Otro punto de debate fue si se debía llevar adelante la audiencia o no. Ya que, un par de días antes a la audiencia de este martes, el penalista imputado hizo una denuncia contra Nessier en la Asamblea Legislativa para que sea destituido. Y este lunes hizo una presentación para que no se haga la audiencia, ya que era con el fiscal que él denunció. No se hizo lugar a este pedido ya que la denuncia a Nessier fue desestimada ayer. Este año hizo el mismo pedido con cinco fiscales en total: dos que lo investigan a él y otras dos que investigan en casos que él lleva adelante como defensor. Además pidió la destitución del fiscal regional Carlos Arietti, que es el jefe de todos los fiscales del centro provincial.

Según sus propias redes sociales, el abogado imputado comenzó a tomar casos en el ámbito penal como defensor el año pasado y tuvo su primer juicio en 2021. Antes se dedicaba a otro rubro, que según varios colegiados, "era menos redituable".

El fiscal adelantó a este medio que continuará la investigación y el año que viene hará la acusación.