Jeremías Monzón

Imputarán este jueves a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

La mujer fue detenida tras la aparición de nuevas evidencias. La Fiscalía no descarta que haya tenido algún grado de participación en el homicidio

28 de enero 2026 · 14:12hs
Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón

gentileza

Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón

La causa que investiga el homicidio de Jeremías Monzón sumó el pasado viernes un giro relevante con la detención de la madre de Milagros, la adolescente de 16 años imputada como coautora del crimen y actualmente alojada en un instituto de menores de la ciudad de Rosario.

La mujer fue arrestada tras la incorporación de nuevas evidencias que, según la Fiscalía, podrían vincularla directamente con el hecho. De acuerdo con fuentes judiciales, no se descarta que haya tenido algún grado de participación, ya sea como autora intelectual o como facilitadora del ataque.

La audiencia imputativa se llevará a cabo este jueves a las 11, ocasión en la que el fiscal Francisco Cecchini expondrá formalmente la acusación en su contra. Por el momento, la identidad de la mujer no fue difundida.

jeremias monzon cuerpo
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

Con Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibirá este viernes en su despacho del Congreso de la Nación a Romina, mamá de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe en un crimen que generó una fuerte conmoción social.

Del encuentro también participará Virginia, tía del joven, junto a los abogados defensores, quienes impulsan el tratamiento de la ley de baja de la edad de imputabilidad, iniciativa que fue incluida por el presidente Javier Milei para ser debatida durante las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero.

La reunión se da en un contexto de fuerte debate público y político por la reforma del régimen penal juvenil, luego del asesinato de Jeremías, un caso que volvió a poner en agenda la discusión sobre la responsabilidad penal de los menores involucrados en delitos graves.

Bullrich y el caso Jeremías Monzón

En un video difundido en sus redes sociales, Patricia Bullrich fue contundente al anticipar el tratamiento legislativo del proyecto: “Al fin vamos a tratar la ley penal juvenil para terminar con la impunidad de los menores violentos y asesinos”.

La funcionaria sostuvo que el debate en el Congreso marcará posiciones políticas claras: “Va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas”.

Bullrich vinculó directamente el impulso de la reforma con el crimen de Jeremías Monzón, uno de los hechos más impactantes ocurridos en Santa Fe en los últimos meses. “¿Cuántos muertos más? El último, Jeremías, torturado y asesinado por menores”, expresó.

Además, remarcó la brutalidad del ataque al señalar que el adolescente recibió más de 20 puñaladas, y cuestionó que algunos de los involucrados, por su condición de inimputables, se encuentren en libertad: “Le dieron 20 puñaladas y ahora están en su casa como si nada”.

Quién filtró el video del crimen

En paralelo a la causa principal, se abrió una investigación por la filtración del video del asesinato de Jeremías Monzón, que tuvo una masiva circulación en redes sociales y grupos de WhatsApp, generando un alto impacto social y revictimización de la familia.

La pesquisa está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, titular de la Fiscalía de Violencia Institucional, quien busca determinar cómo y quién difundió las imágenes, y no se descarta que la filtración se haya producido dentro del propio ámbito policial.

El video muestra a los agresores dentro de un depósito abandonado frente al Estadio Brigadier López, donde se observa cómo amenazan, insultan y apuñalan reiteradamente al adolescente hasta provocarle la muerte.

Dos de los atacantes son menores punibles, mientras que otro es inimputable, situación que profundizó el reclamo de justicia por parte de la familia y reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina.

Jeremías Monzón adolescente madre
