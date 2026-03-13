Prisión preventiva para un hombre investigado por comprar armas legales y desviarlas al mercado negro

Está acusado de adquirir 10 armas de fuego, registrarlas a su nombre y luego introducirlas ilegalmente en distintos puntos de la provincia. También se le atribuyen delitos vinculados a drogas, maltrato animal y el robo de una moto

Un hombre de 27 años, cuyas iniciales son A.T. , quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que se lo acusa de comprar armas de fuego, registrarlas como legítimo usuario y luego desviarlas al circuito ilegal en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert , a partir de un pedido formulado por las fiscales Juliana González y Natalia Giordano junto con el fiscal Guillermo Persello , durante una audiencia realizada este lunes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Además, el imputado también es investigado por tenencia ilegal de armas de guerra, comercialización de cocaína al menudeo, maltrato animal por organizar riñas de gallos y por su presunta participación en el robo de una motocicleta ocurrido en febrero en la ciudad de Esperanza.

Compra de armas y desvío al circuito ilegal

La fiscal González, integrante del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que la investigación permitió determinar que el acusado era legítimo usuario de armas de fuego.

Según precisó, el hombre compró al menos ocho pistolas semiautomáticas de calibres 9 milímetros y .380, consideradas de alto poder ofensivo.

“Para concretar esas compras gastó 7.197.850 pesos, dinero cuya procedencia no pudo justificar de acuerdo con su situación laboral y patrimonial”, señaló la fiscal.

Durante la investigación, además, se comprobó que una de las armas registradas a su nombre fue secuestrada en diciembre del año pasado en Rosario, en poder de un hombre detenido por un robo calificado.

Las pericias confirmaron que la pistola estaba cargada, en condiciones de ser utilizada y apta para disparar. A su vez, mediante el Sistema Automatizado de Identificación Balística se determinó que una vaina servida hallada en un hecho de lesiones graves con arma de fuego ocurrido en Rosario en junio de 2025 fue disparada por esa misma arma.

Las fiscales también remarcaron que no existen denuncias de extravío, robo ni transferencia de esa pistola ni del resto de las armas registradas a nombre del imputado, por lo que todas continúan formalmente inscriptas a su nombre como legítimo usuario.

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Allanamientos y secuestro de armas

El acusado fue detenido durante allanamientos realizados el jueves de la semana pasada en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Según explicó el fiscal Persello, en el domicilio del imputado no se encontraron las 10 armas que debía tener registradas en ese lugar como sitio de guarda, pero sí se secuestró un importante arsenal.

Entre los elementos hallados había: una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y cargador con 17 proyectiles, una carabina automática calibre .22 con mira telescópica, cargadores modificados de 23 y 9 milímetros, dos granadas de mano, 170 cartuchos de distintos calibres y dos cajas con 287 municiones calibre .22

El fiscal remarcó que el imputado no contaba con ningún tipo de documentación que habilitara la tenencia o portación de esas armas.

En otro allanamiento realizado en Pasaje Almafuerte al 7700, los investigadores encontraron dos escopetas que estaban registradas a su nombre.

Drogas y riñas de gallos

Durante los procedimientos también se secuestraron 152 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y una caja fuerte.

Además, los investigadores hallaron cuatro gallos en condiciones de encierro y hacinamiento, con lesiones compatibles con su utilización en riñas ilegales, lo que motivó otra imputación por maltrato animal.

Robo de una moto

Por otra parte, la fiscal Giordano también lo investiga por su presunta participación en el robo de una motocicleta Corven Triax 150, cometido en febrero en la ciudad de Esperanza, junto con otras tres personas.

Delitos atribuidos

En el marco del legajo, el hombre es investigado como autor del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.

También se le atribuyen los delitos de tenencia indebida de arma de fuego de guerra, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, maltrato animal y coautoría de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública cometido en poblado y en banda.