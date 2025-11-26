Uno Santa Fe | Judiciales | Seguridad Vial

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial de la provincia por exigir coimas en controles sobre Ruta Provincial 1

La causa es por exigir dinero a automovilistas durante controles vehiculares realizados el sábado pasado sobre ruta provincial 1, a la altura de Los Zapallos.

26 de noviembre 2025 · 21:39hs
Tres agentes de la Policía de Seguridad Vial fueron imputados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por presuntamente exigir coimas a automovilistas durante controles vehiculares realizados el sábado pasado en la Ruta Provincial 1, a la altura de Los Zapallos.

Además, se investiga la inserción de declaraciones falsas en el libro de guardia de la Unidad Operativa Regional 7.

Las atribuciones delictivas fueron formuladas por el fiscal Ezequiel Hernández durante una audiencia realizada esta tarde ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Sergio Carraro, en los tribunales de Santa Fe. Los imputados fueron identificados por sus iniciales: PJG, MAM y EEM.

Dos hechos en media hora

Según expuso el fiscal, el primer episodio ocurrió alrededor de las 9:20 del sábado, cuando los policías detuvieron un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro hombres oriundos de Córdoba. Al constatar que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estaba vencida, los agentes “se abusaron de su situación de poder y exigieron 525.000 pesos para evitar la retención del auto”, sostuvo Hernández.

Las víctimas entregaron 200.000 pesos en efectivo —lo que tenían encima— y realizaron una transferencia por 150.000 pesos a una cuenta que, según indicaron los propios policías, pertenecía a “la jueza”.

Con el fin de otorgar apariencia de legalidad al procedimiento, los imputados habrían ordenado a una suboficial que registrara declaraciones falsas en el libro de guardia de la dependencia correspondiente.

Media hora más tarde, los agentes detuvieron otro vehículo, un Fiat Siena también sin VTV vigente, cuyos ocupantes eran igualmente cordobeses. En este caso, según la investigación, se les exigió pagar una multa equivalente al valor de 300 litros de combustible Premium, en efectivo o por transferencia. Las víctimas reunieron 220.000 pesos para poder continuar su viaje.

Delitos imputados a los agentes de Seguridad Vial

A los tres policías se les atribuyó la coautoría de los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica en instrumento público. La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se realizará el próximo viernes.

