Los candidatos que tiene la dirigencia de Unión para el cargo de Director Deportivo

Para el 2026, Unión tendrá que sumar la figura del Director Deportivo y la dirigencia que encabeza Luis Spahn tiene un par de nombres

El presidente de Unión Luis Spahn tiene en carpeta un par de nombres para el cargo de Director Deportivo.

La Liga Profesional obliga a los clubes de Primera División y de la Primera Nacional a tener un Director Deportivo. De esta manera, para el inicio del 2026, Unión tendrá que sumar un nombre que venga a ocupar ese cargo.

Y desde hace un tiempo, el presidente rojiblanco Luis Spahn maneja un nombre. El principal apuntado es Sebastián Peratta, quien actualmente se desempeña como Director Deportivo de Independiente Rivadavia.

De hecho, se destaca el trabajo realizado por Peratta quien fue el encargado de armar el plantel que se terminó consagrando campeón de la Copa Argentina.

Lo cierto es que el nombre de Peratta convence a la dirigencia tatengue, pero además, el dato importante tiene que ver con que Leonardo Madelón habría dado el ok para que avancen en las negociaciones.

Pero más allá de ser el principal apuntado, no es el único. Y es que se menciona que Raúl Armando es otro nombre que los directivos tienen en carpeta.

Incluso se menciona que hace un tiempo atrás habría existido una charla al respecto entre la Pepa Armando y los dirigentes. No obstante, también se dice que Armando tendría una oferta para sumarse al cuerpo técnico que encabeza Javier Gandolfi.

Así las cosas, las próximas semanas serán claves para saber quien será el próximo director deportivo de Unión, recordando que los últimos que hicieron ese trabajo fue Roberto Battión y Esteban Amut quienes se fueron en marzo del 2023.