Un joven de 24 años, con antecedentes penales, fue detenido en Santa Fe luego de esconderse en un tanque de agua vacío. La fiscal Rosana Peresín solicitó su prisión preventiva, que fue avalada por la jueza Cecilia Labanca, tras secuestrarle una pistola calibre 22.

Intentó escapar escondiéndose en un tanque de agua y quedó preso por portar un arma de maneja ilegal

Un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IGO , quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal que tramita en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la portación ilegítima de un arma de fuego en la ciudad de Santa Fe .

La medida cautelar fue impuesta por la jueza Cecilia Labanca , a solicitud de la fiscal Rosana Peresín , durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

Según detalló la fiscal, el imputado posee antecedentes penales condenatorios y fue detenido el lunes 29 de septiembre alrededor de las 18:30.

El hombre intentó evadir la detención escondiéndose dentro de un tanque de agua vacío, que era utilizado como mesa en el patio de una vivienda ubicada en calle Don Guanella al 4500.

Durante el procedimiento, el personal policial halló que IGO portaba una pistola calibre 22 con un cartucho en la recámara y cinco cartuchos en el cargador. La fiscal precisó que el arma, según las pericias realizadas, es aptamente funcional para disparos.

El joven quedó imputado por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, un delito que contempla sanciones penales por la tenencia de armas sin autorización.