Uno Santa Fe | Judiciales | Tanque

Intentó escapar escondiéndose en un tanque de agua y quedó preso por portar un arma de maneja ilegal

Un joven de 24 años, con antecedentes penales, fue detenido en Santa Fe luego de esconderse en un tanque de agua vacío. La fiscal Rosana Peresín solicitó su prisión preventiva, que fue avalada por la jueza Cecilia Labanca, tras secuestrarle una pistola calibre 22.

7 de octubre 2025 · 18:32hs
Intentó escapar escondiéndose en un tanque de agua y quedó preso por portar un arma de maneja ilegal

Intentó escapar escondiéndose en un tanque de agua y quedó preso por portar un arma de maneja ilegal

Un hombre de 24 años, cuyas iniciales son IGO, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal que tramita en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la portación ilegítima de un arma de fuego en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue impuesta por la jueza Cecilia Labanca, a solicitud de la fiscal Rosana Peresín, durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

Según detalló la fiscal, el imputado posee antecedentes penales condenatorios y fue detenido el lunes 29 de septiembre alrededor de las 18:30.

El hombre intentó evadir la detención escondiéndose dentro de un tanque de agua vacío, que era utilizado como mesa en el patio de una vivienda ubicada en calle Don Guanella al 4500.

Durante el procedimiento, el personal policial halló que IGO portaba una pistola calibre 22 con un cartucho en la recámara y cinco cartuchos en el cargador. La fiscal precisó que el arma, según las pericias realizadas, es aptamente funcional para disparos.

El joven quedó imputado por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, un delito que contempla sanciones penales por la tenencia de armas sin autorización.

Tanque arma agua preso
Noticias relacionadas
La cárcel de LAs Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

condenaron a seis anos de prision a un hombre por el robo de un celular que cometio con un cuchillo en barrio candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

juego clandestino en el norte de santa fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Juego clandestino en el norte de Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Matías Ozorio es uno de los implicados en el triple crimen narco de Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez

Triple crimen narco: llegó a Argentina Matías Ozorio, ladero de "Pequeño J" tras ser expulsado de Perú

Lo último

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Último Momento
¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

¿Juega para Italia? El jugador que puede cambiar de país si no lo cita Scaloni

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

Santa Fe: el 31,8 % de los hogares no tiene conexión a la red cloacal y en algunas zonas hasta el 43 % carece de Internet

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

El novedoso dato del ciclo Scaloni: ¿cuántos arqueros fueron convocados desde 2018?

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: Una Constitución en miniatura para la ciudad

Presentaron el primer proyecto formal para la Carta Orgánica de Santa Fe: "Una Constitución en miniatura para la ciudad"

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: La idea es no arriesgar a ninguno

Scaloni, sin vueltas en la Selección Argentina: "La idea es no arriesgar a ninguno"

Ovación
El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Central Córdoba por la 12ª fecha del Clausura

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

La reserva de Unión empató con Defensa y mantiene su lugar en zona de playoffs

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Unión, firme entre los mejores del Clausura: así quedarían los cruces de octavos de final

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Qué le ocurrió realmente a Diego Armando Díaz y qué decisión tomó Unión

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario