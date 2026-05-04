Caso Jeremías Monzón: debaten este miércoles el sobreseimiento de uno de los adolescentes acusados

La defensora oficial de uno de los adolescentes vinculados al crimen del joven pidió la absolución y la querella exige mantener medidas de control. Los detalles

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

Este miércoles en los Tribunales de Santa Fe se llevará a cabo una audiencia para debatir el sobreseimiento de uno de los adolescentes acusados por el brutal crimen del adolescente Jeremías Monzón a fines de diciembre de 2025.

Bruno Rugna , uno de los abogados de la madre de la víctima, le informó a la Agencia Noticias Argentinas que la audiencia será para debatir el futuro de B.S.V. , quien tenía 14 años al momento del ataque perpetrado el 18 de diciembre , motivo por el que su defensora oficial solicitó su absolución .

Romina Monzón, madre de la víctima, sostuvo en diálogo con el medio citado que comprende lo que ocurre con la Justicia en esta instancia, pero que hará “todo lo posible para que siga siendo controlado de alguna manera”.

El caso se encuentra caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Milagros A., de 16 años, está alojada en un reformatorio de Rosario y es la única de las adolescentes que fue imputada.

En la causa también se encuentra acusada como partícipe secundaria del asesinato la madre de la adolescente, Nadia Juárez, quien continúa detenida en una cárcel de mujeres en la misma ciudad.

El crimen de Monzón se trató de uno de los más sangrientos en la provincia de Santa Fe, no solo porque fue cometido por menores, sino también porque el ataque se grabó y la víctima recibió más de 20 puñaladas.

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