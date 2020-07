Luego de tres años y seis días de la desaparición y muerte de Rosalía Jara comenzó este martes el juicio oral y público en los Tribunales de Vera frente a los jueces Mauricio Martelossi (presidente), Norma Senn y Claudia Bressan. El juzgado es Juan Valdéz, de 40 años, que está imputado por homicidio doblemente calificado, por la relación y por ser cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género –femicidio–, atribuyéndosele su comisión al imputado en carácter de autor (art. 45 del Código Penal), calificación por la cual los acusadores solicitan la pena de prisión perpetua.

Desde este martes se iniciaron las declaraciones testimoniales y la producción de otras pruebas. También se informó que el debate continuará hasta el lunes 27 de julio, siempre a partir de las 8.30. En los alegatos de apertura los abogados querellantes Matías Pautasso y Carolina Walker Torres, que representan a la madre de Rosalía, Liliana Jara, detallaron las pruebas que presentarán con las que esperan lograr una condena para Valdéz, y dieron a conocer la relación de desigual poder al que el acusado sometió a la joven desde que esta iba a sexto grado de la escuela primaria y él era su profesor.

"Rosalía representa a un montón de otras mujeres que no han tenido la posibilidad de llegar a juicio y que incluso sus cuerpos no han aparecido, que no han encontrado a sus femicidas y de mujeres que estaban en las mismas condiciones de vulnerabilidad, pobres, de localidades pequeñas. Creo que es una oportunidad histórica para este tribunal de empezar a visibilizar este problema para cambiarlo y que el Estado suba de una vez por todas políticas de prevención de crímenes de género. Y además del tratamiento de la víctima en los procesos penales, más que nada en los juicios de este tipo", dijo Walker al finalizar las jornadas de juicio a la agencia de noticias Eu.

Abandonados

Y amplió: "No podemos tolerar, independientemente que ahora estemos en medio de una causa muy compleja, que se demore tres años para la llegada de un juicio y que durante este tiempo una familia tan vulnerable como la de Rosalía quede en total soledad. La verdad es muy chocante. Mis alegatos estaban armados ya, antes de presentarlos en el juicio y fui a verla a la mamá de Rosalía un día antes de que comience y quedé totalmente impactada por la angustia que están viviendo sus familiares. Es lo que pasa en todos los casos de violencia de género y es lo que creo que hay que empezar a revertir. No solo evitar este tipo de crímenes pero sino también asistir a las familias víctimas de estos crímenes tan complejos".

"Los días previos al juicio son tremendos siempre para las familias pero particularmente lo conté en los alegatos. Es impactante realmente el estado de abandono que tienen las víctimas es tremendo y repercute de una manera impresionante en su salud, en su psiquis, en su cuerpo. Esperamos que pueda tolerar las audiencias y dar lo mejor de sí misma para poder aportar algo al juicio, y si no lo puede hacer obviamente es entendible porque estamos hablando de una mamá. Porque yo siento, por lo que viví en Fortín Olmos, que la familia Jara ha sido abandonada absolutamente por el Estado y esa es una realidad que viven cientos de víctimas en nuestro país. Son asistidas por organismos de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, pero no por el Estado", expresó Walker también en Radio Eme.

Lo que dicen los cuerpos

Incluso en los alegatos que presentó en la apertura de juicio, Walker dijo que este proceso judicial contra Valdéz será "un antes y un después para las mujeres pobres a las que el Estado les dio siempre la espalda", ya que Rosalía "fue violentada toda su vida, el femicida comenzó mucho antes del 1 de julio fatal, lo que será sin dudas acreditado en este juicio”.

Al mismo tiempo se detuvo en el hecho de la desaparición, de la causa de muerte, y del hallazgo del cadáver. Considera Walker que "el cuerpo descartado" es una evidencia fundamental de la violencia, "el peor desprecio que podemos recibir las mujeres, ni se respetan nuestros cuerpos muertos”. En este punto se refirió a cómo le devolvieron los restos de Rosalía a su madre: "Se los dieron en una caja envuelta con cintas de embalar, así devolvieron el cuerpo de Rosalía a su madre. Eso es lo que valemos las mujeres para el Estado”. Y recordó que no fue "el Estado quien la encontró”, sino que fueron dos cazadores y apuntó que "el Estado le avisó mediante un policía a Valdéz que lo estaban investigando”.

"Valdéz aprovechó la vulnerabilidad de Rosalía Jara desde que era una niña, tanto sexualmente, físicamente, económicamente. Y ha terminado asesinandola y descartando su cuerpo en un campo y claramente su intención era que nadie lo encuentre. El tratamiento que se le da al cuerpo muerto, el hecho de no valer nada ni siquiera muerta. Creo que es fundamental que hablemos en la justicia, para que se visibilicen a partir de estos casos tan resonantes. Necesitamos políticas públicas para prevenir estos delitos y obviamente para la reparación de las víctimas", profundizó Walker a los medios locales al salir de las audiencias.

La fiscalía

Por su parte, el fiscal Gustavo Latorre, expresó sobre las audiencias que ya se llevaron adelante: "Es un juicio largo, son casi 140 testigos que tienen que declarar pero lo importante es que se ha llegado al juicio, que realmente nos preocupaba. Desde el punto de vista de la fiscalía no hay ninguna duda que Valdéz es culpable. Sino no hubiéramos presentado la acusación oportunamente. Entendemos que la suma de evidencias son contundentes para determinar la culpabilidad de Juan Valdéz. Pueden salir cuestiones conexas sin dudas, pero con respecto a lo que manifestaba el abogado defensor de Valdéz, debo recordar que hay policías que están siendo investigados por decisión de la fiscalía regional de Reconquista y pueden desprenderse otras cuestiones claramente".

"Valdéz es el responsable de la muerte y de la desaparición de Rosalía Jara. Explicará por qué esa última llamada de las 22.36 del 1 de julio, después no hubo ningún llamado más. Por qué reseteo con técnica segura el teléfono celular. Y así una serie de cuestiones que por supuesto nos llevan a nosotros a afirmar la culpabilidad de Valdéz y por eso estamos acá", agregó.

Y destacó: "En la fiscalía también se está investigando por grooming contra Juan Valdéz, que está pendiente de realizar cámara Gesell que tengo entendido que va a ser el mes siguiente o el otro".

La risa

Por último, cabe relatar que a Valdéz le llamó la atención el juez Basualdo durante las primeras jornadas del juicio. Le dijo desde el estrado al acusado de femicidio: "A ver, señor Valdéz evite reírse y charlar con su abogado cuando están declarando los testigos" y le insistió "evite hacerlo porque lo estoy observando y no es la primera vez que lo veo reírse", según relataron en Fm Vida de Fortín Olmos.

Los alegatos de clausura fueron programados para el jueves 30 de julio también a las 8.30. En tanto, está previsto que la sentencia se dé a conocer el lunes 3 de agosto a las 12.