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Tiroteo en la escuela de San Cristóbal: revisarán la prisión preventiva del adolescente acusado de ser cómplice

La audiencia será en la Cámara de Apelaciones de Rafaela. La defensa buscará la excarcelación del joven de 16 años acusado de colaborar en el ataque donde murió Ian Cabrera

14 de mayo 2026 · 08:02hs
Revisarán la prisión preventiva del adolescente acusado de ser cómplice en el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

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Revisarán la prisión preventiva del adolescente acusado de ser cómplice en el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

La Justicia fijó fecha para revisar el fallo que dejó en prisión preventiva a Nicolás C., el adolescente de 16 años acusado de haber sido cómplice en el tiroteo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, ataque que terminó con el asesinato del estudiante Ian Cabrera.

La audiencia se realizará en la Cámara de Apelaciones ubicada en los tribunales de Rafaela, desde las 10.30, ante el juez Matías Drivet. Actualmente, el menor permanece detenido en el pabellón juvenil de Las Flores, lugar en donde estará el acusado siguiendo lo que ocurra de manera remota.

La defensa buscará la excarcelación del adolescente

El abogado defensor, Pedro Busíco, apeló la resolución judicial que ordenó la prisión preventiva y buscará obtener la excarcelación del joven.

Además, cuestionará la imputación impulsada por los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza, quienes sostienen que Nicolás C. actuó como partícipe secundario del ataque ejecutado por Gino C.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el adolescente habría tenido conocimiento previo del atentado y habría alentado al tirador antes del ataque dentro del establecimiento educativo.

Qué sostiene la Fiscalía sobre el ataque en la escuela Mariano Moreno

Entre las pruebas incorporadas a la causa, los fiscales mencionaron conversaciones y chats en los que el presunto autor del tiroteo compartía imágenes vinculadas a la Masacre de Columbine, además de mensajes en los que advertía que tenía un arma y que planeaba concretar el ataque.

Para la acusación, esos intercambios demostrarían que Nicolás C. conocía las intenciones de Gino C. antes de lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

El planteo de la defensa

Por su parte, la defensa sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar que el adolescente supiera con anticipación lo que iba a ocurrir.

Busíco también remarcó que el joven asistió a la escuela el día del ataque junto a su hermana de 13 años, situación que —según argumentó— también lo expuso al peligro generado durante el tiroteo.

• LEER MÁS: A un mes del ataque en San Cristóbal: cómo cambió la escuela y cuál es la situación del autor de los disparos

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