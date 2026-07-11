Violento secuestro en Laguna Paiva: seguirá preso el acusado de golpear a su expareja y privarla de su libertad

La Justicia dictó la prisión preventiva para el principal imputado por el hecho ocurrido a fines de junio. La investigación sostiene que la víctima permaneció retenida durante más de dos horas y que otros dos hombres también participaron del ataque.

Prisión preventiva: Dictaron la medida para el principal imputado por el violento secuestro ocurrido en Laguna Paiva.

La Justicia santafesina dispuso la prisión preventiva para M.O., señalado como el principal acusado por el violento episodio ocurrido el pasado 24 de junio en Laguna Paiva , cuando una mujer de 27 años fue interceptada, golpeada y privada de su libertad por su expareja.

La medida fue resuelta durante una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, en el marco de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del imputado. No obstante, la resolución podrá ser revisada si durante la investigación se incorporan nuevas pruebas que modifiquen su situación procesal.

En la misma causa, D. B. también permanece detenido con prisión preventiva, mientras que J. I. O. recuperó la libertad, aunque deberá cumplir medidas restrictivas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de ingresar a la ciudad de Laguna Paiva.

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, la víctima fue sorprendida cuando llegaba en motocicleta a su domicilio durante la noche del 24 de junio.

La hipótesis fiscal sostiene que los tres imputados la interceptaron, la hicieron caer del vehículo y comenzaron a agredirla físicamente. En ese contexto, el principal acusado habría utilizado un palo para golpearla y luego la obligó a subir a un Volkswagen Suran.

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Siempre según la acusación, otro de los imputados conducía el automóvil utilizado para el traslado, mientras que un tercero llevó la motocicleta de la mujer hasta otra vivienda.

La secuencia fue advertida por un testigo, quien dio aviso inmediato a la Policía. Esa llamada permitió activar un operativo para localizar a la víctima e iniciar la investigación.

Más de dos horas retenida

La Fiscalía sostiene que la mujer permaneció privada de su libertad durante más de dos horas en una vivienda. Luego fue trasladada nuevamente en su motocicleta y abandonada a varias cuadras del lugar, desde donde logró regresar por sus propios medios.

Tras el hecho, dos de los sospechosos fueron detenidos pocas horas después, mientras que el principal acusado permaneció prófugo durante varios días hasta ser localizado y arrestado.

Los tres imputados son investigados como coautores de los delitos de lesiones leves dolosas y privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de dos o más personas y por haber sido cometida en un contexto de violencia de género. Además, uno de ellos enfrenta una imputación adicional por el presunto robo de la motocicleta de la víctima.