Brutal golpiza en San Jerónimo Norte: continúa con "pronóstico reservado" el joven atacado

Marcos Imhoff se encuentra cursando su tercer día de posoperatorio de una craniectomía descompresiva en el hospital Cullen y continúa con asistencia mecánica respiratoria.

21 de enero 2026 · 17:46hs
El joven de 20 años que fue atacado brutalmente en un galpón de San Jerónimo Norte continúa internado en estado crítico y su pronóstico es reservado, según confirmaron desde el Hospital José María Cullen, donde se encuentra siendo intervenido.

Al respecto, la vicedirectora del nosocomio, Amanda Zárate, informó: “El paciente continúa internado en la unidad de terapia intensiva, en tercer día de posoperatorio de craniectomía descompresiva”.

Y amplió: “Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica y con requerimiento de vasopresores. El pronóstico continúa siendo reservado”.

Investigación

El joven, identificado como Marcos Imhoff, fue brutalmente atacado a golpes la madrugada del sábado por razones que se investigan y fue hallado frente a un galpón donde habría ocurrido el ataque. Por el hecho, hasta el momento no hay detenidos.

Según confirmó su padre a Sol Play, las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho para esclarecer la situación.

San Jerónimo Norte golpiza Salud joven investigación
