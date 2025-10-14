Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

El delantero, de 37 años, recordó su paso por Unión en 2009, donde disputó 19 partidos y marcó seis goles. "Jugué todos los minutos y agarré confianza", dijo

Lucas Pratto tuvo un breve pero destacado paso por Unión en 2009, cuando llegó a préstamo desde Boca y se convirtió rápidamente en una de las figuras. En 19 partidos, el delantero marcó seis goles y dio siete asistencias , números que todavía hoy son recordados por los hinchas.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky en el programa Clank! Oso repasó aquellos meses en Santa Fe, que considera clave en su desarrollo profesional. "Llamó Nery Pumpido, que era mánager de Unión y estaba segundo en la B, para llevarme. Así fue como acepté. Coco Basile me ayudó mucho a salir, porque sino capaz ni me dejaban".

“Cuando llego a Unión, tengo suerte, porque en el primer partido iba a ser suplente. Llegué y a la semana comenzaba el torneo. En el ataque jugaban Claudio Guerra y Chaco Cólzera. El viernes anterior, Claudio en los trabajos de pelota parada se desgarra. Entonces juego el primer partido, ganamos 1-0 y me toca dar la asistencia, además de jugar bien”, recordó.

Lucas Pratto 1 UNO Santa Fe

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto

El arranque fue el impulso que necesitaba para ganarse un lugar. “En el segundo partido volvemos a ganar, hago un gol y en el tercer partido, cuando vuelve Claudio, Turco Alí lo saca a Cólzera para que hagamos dupla”, contó.

Pratto también repasó cómo ese ciclo le sirvió para reencontrarse con su mejor versión: “Yo era más movedizo, porque todos saben que nunca fui un 9 de área. Entonces agarré mucha confianza en esos 19 partidos, donde jugué todos los minutos. No logramos el ascenso, pero siempre estuve. Fue una etapa muy buena para mí”.

Esa confianza lo acompañó en el siguiente paso de su carrera, en Universidad Católica de Chile. “Cuando fui a la Católica ya venía con confianza, pero me costó en los primeros meses. Justo también cambió el técnico. Empecé a jugar tras la lesión de un compañero y no salí más. Tuve muchos problemas con Juan (Pizzi), pero después pasó y lo considero uno de los mejores técnicos que tuve. Ahí me di cuenta de que podía competir a nivel internacional”, reconoció.

Pratto recordó su pasó por Unión