Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Los jugadores de Unión no pudieron cobrar los premios por el embargo a las cuentas del club. Qué es lo que evalúa el club para liberarla.

El presente de Unión no solo atraviesa un momento clave en lo deportivo, sino también una situación particular en lo institucional y económico.

En las últimas horas, los dirigentes trabajan contrarreloj para que los jugadores puedan cobrar los cheques que recibieron como parte de sus respectivos salarios (premios no sueldos), los cuales no pudieron hacerse efectivos debido al embargo judicial que pesa sobre las cuentas del club.

La medida fue impulsada por el representante Sergio Levinton, quien mantiene un viejo litigio con la institución a raíz de la transferencia de Ignacio Malcorra a Tijuana de México. Levinton poseía el 50% de los derechos económicos del jugador al momento de la venta, y el pasado 30 de junio la Justicia dictó sentencia definitiva a su favor.

Si bien la resolución se conoció públicamente hace unos diez días, el fallo obliga a Unión a abonar cerca de 500.000 dólares al empresario, incluyendo intereses acumulados.

Como consecuencia, las cuentas bancarias del club fueron embargadas, lo que impidió el pago de los cheques entregados al plantel profesional. Este contratiempo generó malestar entre los futbolistas, quienes ya venían de un fin de semana complicado por el viaje a Santiago del Estero —donde el equipo cayó 3-1 ante Central Córdoba—, el cual debieron realizar por vía terrestre, pese a que inicialmente estaba previsto hacerlo por vía aérea.

La estrategia de Unión para liberar las cuentas

Desde la comisión directiva tatengue intentan por estas horas destrabar la situación judicial para que el embargo recaiga sobre otro bien de la institución y así poder volver a operar con normalidad. Mientras tanto, el plantel continúa con sus entrenamientos en Casasol, a la espera de una pronta solución que permita regularizar los pagos y calmar las tensiones internas.

En un momento decisivo de la temporada, con el equipo luchando por meterse en los puestos de clasificación y escapar de la zona baja en la tabla anual, Unión busca no perder el foco futbolístico en medio de un contexto económico que vuelve a poner a prueba la gestión dirigencial.