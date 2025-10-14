Medrán y su mirada sobre Colón: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Ezequiel Medrán reveló lo que les pidió a los dirigentes a la hora de aceptar el desafío de dirigir a Colón. "Me importa es la coherencia del proyecto", tiró.

El entrenador de Colón , Ezequiel Medrán, rompió el silencio y habló extensamente sobre su llegada al club, el contexto político-institucional que atraviesa la institución y su visión del plantel en la última parte de la temporada. En una charla con Radio Gol (FM 96.7), el DT se refirió a reuniones previas con dirigentes de distintas agrupaciones, la situación económica y deportiva, y la necesidad de mantener un proyecto coherente y de largo plazo.

Medrán confirmó que, antes de asumir, mantuvo conversaciones con integrantes de la agrupación de Ricardo Luciani , quienes le manifestaron su interés en que dirigiera al equipo en caso de llegar al gobierno del club: “Sí, me reuní con ellos. Me transmitieron que, si tenían la posibilidad, me querían a cargo del equipo. Yo les pedí un consenso general de las listas para poder tomar la decisión de venir. Sabía que Colón atravesaba una situación muy compleja, y quería estar seguro de contar con las condiciones para trabajar”, explicó.

El DT aclaró que, más allá de las charlas políticas, necesitaba libertad total para tomar decisiones deportivas: “Cuando vine, lo hice con la condición de tener autonomía en el armado del equipo. La situación del plantel no era la ideal, había lesiones y un tramo final de campeonato difícil, pero pude trabajar con total libertad. Me encontré con una infraestructura de privilegio y con dirigentes muy atentos a acompañar el día a día”, remarcó.

Sobre la condición del plantel, Medrán reconoció que recibió un equipo que requería ajustes para competir: “Sabía que el objetivo inmediato era mantener la categoría. Fue un tramo duro, los jugadores tenían mucho desgaste físico y algunas dificultades para mantener el ritmo, pero intentamos darle competitividad en cada partido. Probamos distintas estrategias, dimos oportunidades a juveniles, y buscamos siempre el mejor rendimiento posible”, aseguró.

La clave de los procesos, según Medrán

El entrenador también reflexionó sobre la importancia de la planificación y los procesos en el fútbol: “Yo me enamoro del día a día, de cómo se entrena y se organiza un equipo. Más allá del resultado del fin de semana, lo que me importa es la coherencia del proyecto, la identidad del equipo y la respuesta de los jugadores al trabajo que hacemos en la semana”.

Finalmente, Medrán se refirió al vínculo con los dirigentes y la libertad que encontró para trabajar: “Tuve contacto constante con Víctor Godano, José Luis Martínez y otros referentes del club. Siempre con buena disposición para trasladar decisiones, evaluar necesidades y acompañar al cuerpo técnico. Fue fundamental para poder enfocarnos en lo deportivo, pese al contexto institucional complejo que vive Colón”, concluyó.