La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La directiva de Unión organizó un encuentro para reconocer al plantel femenino que consiguió el histórico ascenso a la Primera División de AFA. VIDEO

La comisión directiva de Unión organizó un encuentro especial para reconocer al plantel femenino que consiguió el histórico ascenso a la Primera División de AFA, un logro que corona años de esfuerzo y constancia. El momento contó con la presencia del presidente Luis Spahn y los principales dirigentes, quienes destacaron el compromiso.

También estuvo presente Paulo Poccia, el técnico y responsable del proyecto, que supo guiar al equipo en un camino de crecimiento sostenido, escalón tras escalón, hasta alcanzar la elite del fútbol argentino.

Ahora, el desafío se traslada al 2026, cuando varias de las jugadoras firmarán su primer contrato profesional, abriendo la posibilidad de impulsar no solo su carrera deportiva, sino también su desarrollo económico.

Unión apunta a consolidar a su equipo en la máxima categoría y brindar a las chicas las herramientas necesarias para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

Las chicas de Unión y el encuentro con la dirigencia tras el ascenso