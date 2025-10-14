Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra aseguró su clasificación al Mundial 2026 con una goleada sin problemas por 5 a 0 ante Letonia como visitante en Riga. Todos los partidos

Inglaterra aseguró su clasificación al Mundial con una goleada sin problemas por 5 a 0 ante Letonia como visitante en Riga. El equipo de Thomas Tuchel goleó y alcanzó su sexta victoria consecutiva en el camino hacia 2026. Anthony Gordon abrió el marcador, Harry Kane amplió la diferencia con un doblete y un autogol de Maksims Tonisevs junto a la aparición de Eberechi Eze completaron la faena.

El seleccionado inglés disputará su decimoséptima Copa del Mundo, la séptima de manera consecutiva. Con una plantilla repleta de figuras, el conjunto británico cerró una eliminatoria perfecta y apunta a ser uno de los principales candidatos en la próxima cita mundialista.

Embed - DOBLETE DE HARRY KANE Y PALIZA INGLESA CON PASAJE AL MUNDIAL | Letonia 0-5 Inglaterra | RESUMEN

Portugal desperdició la posibilidad de clasificarse al Mundial 2026 tras empatar por 2 a 2 en el final del partido ante Hungría en Lisboa y deberá esperar a la próxima fecha.

Cristiano Ronaldo convirtió dos goles y se transformó en el máximo artillero histórico de las Eliminatorias, pero el tanto agónico de Dominik Szoboszlai en tiempo añadido dejó a su selección sin boleto directo.

Embed - DOBLETE DE CR7 Y EMPATE AGÓNICO PARA AMARGAR LA CLASIFICACIÓN LUSA | Portugal 2-2 Hungría | RESUMEN

El equipo de Roberto Martínez, que había revertido el resultado con autoridad, quedó a dos puntos de asegurar su pasaje a la Copa del Mundo y deberá definir su suerte en noviembre. Hungría resistió en un escenario adverso y se llevó un empate que posterga las aspiraciones lusas.

Más de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial

Italia logró un triunfo clave frente a Israel y mantiene con vida su ilusión de estar en el Mundial. En Udine, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso se impuso 3 a 0 con un doblete de Mateo Retegui y un tanto de Gianluca Mancini.

Embed - DOBLETE TOP DE RETEGUI Y GOLEADA AZZURRA ANTE ISRAEL EN ÚDINE | Italia 3-0 Israel | RESUMEN

El delantero surgido en Boca alcanzó los diez goles con la camiseta azzurra y fue determinante en un encuentro que tuvo momentos de sufrimiento. Israel generó peligro en la primera parte y encontró a Gianluigi Donnarumma como figura.

El penal que abrió el marcador y el gol desde media distancia del argentino marcaron el rumbo del partido. Con este resultado, Italia se consolidó como escolta de Noruega, que conserva ventaja en la tabla.

España también dio un paso firme al derrotar 4 a 0 a Bulgaria en Valladolid. El equipo de Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el inicio y concretó una actuación contundente.

Embed - SHOW TOTAL DE LA ROJA PARA QUEDAR A UN PASO DEL PRÓXIMO MUNDIAL | España 4-0 Bulgaria | RESUMEN

Mikel Merino marcó por duplicado, mientras que un gol en contra de Atanas Chernev y un penal convertido por Mikel Oyarzábal sellaron la goleada. La Roja generó una gran cantidad de situaciones y apenas permitió un par de aproximaciones rivales.

Con este resultado, España se mantiene como líder de su grupo y con el pase al Mundial prácticamente asegurado, ratificando su solidez y superioridad en la eliminatoria europea.

Los resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

Turquía 4-1 Georgia

Irlanda 1-0 Armenia

Estonia 1-1 Moldavia

Andorra 1-3 Serbia